Политолог Гаспарян оценил очередную провокацию Украины в Азовском море

Москва, 11 декабря. Украина в очередной раз попыталась устроить провокацию в Азовском море, направив свой корабль в сторону Керченского пролива. При этом инцидент произошел именно в тот момент, когда президент Владимир Зеленский общался по телефону с лидером США Джо Байденом.

Произошедшую ситуацию прокомментировал известный журналист, политический аналитик Армен Гаспарян. Как считает эксперт, Киев захотел воспользоваться тем, что Россия уже пообещала не проявлять агрессию в адрес Украины, и решил таким образом заработать политические очки.

«Это рассчитано на то, что Путин ведь сказал, что воевать с Украиной не планирует. Поэтому понятно, что на такую провокацию РФ не отреагирует, зато Киев получит свои политические дивиденды», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Гаспарян отмечает, что сам президент Зеленский мог и не знать о провокации, ведь далеко не все решения на Украине он принимает самостоятельно. В то же время аналитик подчеркивает, что такие «шутки» однажды могут плохо закончится для Незалежной, так как терпение России не безгранично, особенно, если речь идет о реальной угрозе безопасности российских границ.

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«Они вот сделали провокацию. Но если бы у России закончилось чувство юмора, и их «лохань» потопили? Что дальше было бы? А ведь это рано или поздно произойдет, терпение закончится. Весь вопрос в том, в какой момент это случится», — объяснил эксперт.

Как предполагает аналитик, в Киеве прекрасно осознают, что выстоять в противостоянии с Россией Украина не сможет. Особенно очевидно это стало сейчас, когда США окончательно дали понять, что не будут помогать Незалежной в случае каких-либо военных конфликтов. Именно поэтому украинские провокации пока имеют больше демонстративный, чем реальный характер. Впрочем, не исключено, что однажды Украина решит зайти слишком далеко, вынудив РФ дать реальный отпор.

«О какой войне можно говорить? Кого с кем? Даже самые упрямые понимают, что максимум "война" будет длиться 48 часов — это с установкой новых городских и сельских администраций. Даже на Украине это признают. Почему Россия не отвечает? Об этом уже говорил президент РФ Владимир Путин. Мы все еще рассчитываем на некое здравомыслие на Украине, но надежды на это с каждым днем становится все меньше», — считает журналист Армен Гаспарян.

Политтехнолог Владимир Грановский ранее рассказал, какие действия президента Украины Владимира Зеленского ведут его к краху. Эксперт уверен, что большой ошибкой главы государства станет попытка переизбрания на второй срок.