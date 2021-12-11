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Политолог Михеев оценил итоги переговоров Путина и Байдена

Политика
Политолог Михеев оценил итоги переговоров Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 декабря. Прямые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена однозначно стали главной темой этой недели на мировой политической арене.

Лидеры двух стран встретились уже второй раз за этот год, и пока преимущество находится явно на стороне России. Свое мнение о прошедшей встрече глав государств высказал известный политолог Сергей Михеев.

Эксперт отмечает, что говорить о реальных итогах этих переговоров пока рано. Однако он считает, что перевес в результате встречи оказался явно у Кремля, и этому есть несколько явных подтверждений.

«Итогов пока никаких нет и чего ожидать — тоже непонятно. Но по очкам, если так можно выразиться, преимущество на российской стороне, я считаю. Во-первых, этот разговор с Путиным запросил сам Байден, это была инициатива американской стороны. В ходе разговора Байден держался, я не буду говорить дружелюбно, но достаточно сдержанно. Речь не шла об ультиматумах, о попытке какого-то давления. Более того, Байден пытался найти какие-то общие темы», — объяснил политолог в эфире своего YouTube-канала.

Михеев считает, что все попытки США спровоцировать обострение ситуации вокруг Украины накануне переговоров Путина и Байдена в итоге сыграли против Белого дома. Отчасти именно за счет этого Россия смогла добиться от Соединенных Штатов ряда уступок, фактически не отдав ничего взамен.

Политолог Михеев оценил итоги переговоров Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей /

«Насколько я могу судить, американцы несколько перегрели ситуацию с разговорами о "нападении РФ", и российская сторона этим воспользовалась. Все, что требовали от России — не нападать на Украину, но мы на Украину и так не нападаем. Зато для российской стороны это стало поводом начать разговор о каких-то глобальных правилах», — отмечает эксперт.

Среди самых очевидных результатов этих переговоров в пользу России можно назвать, например, отказ США от санкций против «Северного потока — 2», а также обещание Байдена не отправлять своих военных на Украину в случае какого-либо конфликта.

«Очень важны не практические, а символические заявления американцев. Президент Байден прямым текстом сказал, что американские солдаты не будут воевать на Украине. Кроме того, Байден сделал так, что санкции по «Северному потоку — 2» не вошли в оборонный бюджет США. Я не буду говорить, что это большой успех, но это такая перебалансировка в российскую сторону», — подчеркнул политолог Сергей Михеев.

Политолог Владимир Корнилов ранее высказал свою версию того, каким образом США могут гарантировать России отсутствие Украины в составе НАТО в ближайшее десятилетие.

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Все новости / Политика / Политолог Михеев оценил итоги переговоров Путина и Байдена
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