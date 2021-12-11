Бывший вице-премьер Украины заявил о бедственной ситуации с топливом и хлебом в стране

Киев, 11 декабря. Украина оказалась в бедственном положении. Запасов угля не хватит на зиму, а пшеница закончится задолго до нового урожая, заявил бывший вице-премьер страны Павел Розенко.

Экс-чиновник проанализировал статистические данные и выяснил, что несмотря на рекордный урожай зерновых в этом году, украинцы могут остаться без хлеба. По словам Розенко, 80% пшеницы уже продано за границу, оставшихся 20% не хватит до сбора следующего урожая.

Политик отметил, что с запасами угля дела обстоят не лучше — на складах осталось около 300 тыс. тонн твердого топлива. Это вместе с тем углем, который привезли из Соединенных Штатов.

«Даже во время военных действий в 2014-2016 годах такого минимума не было», — заявил Розенко.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

При этом тарифы на коммунальные услуги в стране за последний год выросли в полтора раза. Повышение цен на тепло и электроэнергию неминуемо приведет к росту стоимости ЖКУ, подытожил политик.

В Киеве планируют упростить судебное производство для должников по услугам ЖКХ и увеличить штрафы за их неуплату. С повышением тарифов неплательщиков становится все больше. Для Теплокоммунэнерго разрабатывают инструмент, который даст возможность взыскать платежи с абонентов без обращений в суд.