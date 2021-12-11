Советник главы Госдепартамента США Донфрид посетит Россию и Украину в середине декабря

Вашингтон, 11 декабря. Советник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибудет в Россию и Украину с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению Госдепартамента, Донфрид посетит российскую и украинскую столицы в середине декабря. После этого помощница госсекретаря отправится в Брюссель для проведения консультаций с партнерами Соединенных Штатов по урегулированию ситуации на Украине.

«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти», — говорится в заявлении.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что президент США Джо Байден не заключал никаких сделок в ходе саммита с российским коллегой Владимиром Путиным.