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Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает афганских наемников в Триполи

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 20:31
Весь мир
Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает афганских наемников в Триполи
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / STRINGER / EPA

Триполи, 11 декабря. Лидер ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра при поддержке Турции перебрасывает афганских наемников и оружие на авиабазу Аль-Ватыя, сообщают источники в североафриканской стране.

Согласно поступившим данным, 3 декабря из международного аэропорта Кабула рейсом через Туркменистан в направлении ливийской столицы вылетел самолет Ил-62М с бортовым номером EW-450 TR, принадлежащий зарегистрированной в Белоруссии авиакомпании Rada Airlines. Судно приземлилось около часа ночи 4 декабря в подконтрольной Абд аль-Рауфу Карре воздушной гавани Митига, где его встретили турецкие спецслужбы. Оттуда борт перебросили на базу Аль-Ватыя, которая в настоящее время принадлежит Турции.

По данным источника, самолет перевозил наемников из Афганистана, вооружение и боеприпасы. Численность доставленных боевиков неизвестна. После посадки и разгрузки на авиабазе судно вылетело в направлении острова Крит.

Спустя два дня, 6 декабря, самолет вновь зафиксировали в воздушном пространстве Ливии. Пользователь Twitter со ссылкой на данные Flightradar24 сообщил о рейсе Ил-62М с бортовым номером EW-450 TR из Туркменистана в Триполи.

Rada Airlines — белорусская авиакомпания, основанная в 2015 году. Выполняет международные грузовые чартерные рейсы с парком, состоящим из двух транспортных самолетов Ил-62М. Их неоднократно фиксировали в воздушном пространстве Ливии. В частности, весной этого года борт с номером EW-450 TR как минимум пять раз летал в Мисурату из Кипра: один рейс в марте, два — 21 и 25 апреля и еще два — 15 и 20 мая.

В 2018 году редактор англоязычной версии израильского издания Haaretz Ави Шарф раскрыл причастность Rada Airlines к переброске оружия из стран Восточной Европы на Ближний Восток и Кавказ. Это заявление подтвердил турецкий блогер Юрюк Ишик, сославшись на данные Flightradar 24. Авиатрекер зафиксировал семь полетов рейсов Ил-62 под регистрационным номером EW-450TR за восемь дней.

Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает афганских наемников в Триполи
Prt scr flightradar24.com /

«Ил-62 Rada Airlines в седьмой раз за последние 8 дней летал из Бургаса в Иран или Армению, скорее всего, в ереванский аэропорт Звартноц, обходя турецкое воздушное пространство. Скорее всего, военный груз. Сейчас самолет летит к югу от турецкого Лесовс/Мидили на высоте 10 100 метров», — писал в Twitter Юрюк Ишик.

Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает афганских наемников в Триполи
Prt Scr twitter.com / @YorukIsik

Rada Airlines также фигурировала в расследованиях о поставках оружия в Мьянму. Пользователь Facebook опубликовал фотографию с разгрузки прилетевшего 10 февраля этого года в Янгон самолета с бортовым номером EW-505TR. Автор поста отметил, что судно доставило военный груз. Предположительно, ракеты «ближнего боя» класса «воздух — воздух».

Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает афганских наемников в Триполи
www.facebook.com / @thel_moth2wai

Из архивов следует, что с момента регистрации компания осуществляла рейсы в такие экзотические страны, как Уганда, Ливия, Южный Судан и Гамбия. Бывала в Казахстане, Азербайджане, Сербии, Кыргызстане и Египте.

В 2018 году самолет Rada Airlines попал в аварию при посадке в Хартуме. По данным авиатрекера, последние несколько рейсов перед инцидентом борт осуществлял между Азербайджаном и Суданом. На тот момент компании принадлежал всего один Ил-62.

Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает афганских наемников в Триполи
Prt Scr facebook.com / Aeronews

Согласно информации источников, белорусская частная авиакомпания принадлежит лидеру триполитанского бандформирования RADA Адб аль-Рауфу Карре, который тесно сотрудничает с Анкарой. В подконтрольном группировке аэропорту Митига, в частности, дислоцирован турецкий военный контингент, а сам террорист участвовал в переброске и обучении сирийских наемников.

СМИ и ливийская общественность продолжают публиковать доказательства того, что Турция не прекратила доставлять на запад североафриканской страны иностранных боевиков и оружие. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в окрестностях Триполи в настоящее время дислоцировано по крайней мере 18 тысяч наемников. Их размещают на авиабазе Аль-Ватыя, а также на территории международного аэропорта Митига, в городах Сабрата, Аз-Завия и Бани-Валид. Местные жители регулярно жалуются на атаки бандитов, которые совершают набеги на дома, грабят и избивают граждан.

Тем не менее в Анкаре уверяют, что поддерживают мирное урегулирование и постепенно выводят военный контингент. В то же время власти республики через лояльных журналистов распространяют вбросы о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера». Однако доказательств этому не приводится. Кроме того, данные утверждения неоднократно опровергал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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ливия террорист rada карра rada airlines
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