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Цена январских газовых фьючерсов превысила 1200 долларов за тысячу кубометров

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 20:05
Экономика
Цена январских газовых фьючерсов превысила 1200 долларов за тысячу кубометров
pexels.com  /  Magda Ehlers

Лондон, 11 декабря. Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют о закреплении январских газовых фьючерсов по итогам недели на отметке 1230 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

Стоимость контракта по индексу голландского хаба TTF за неделю выросла на 18%. Таких высоких цен не было с октября. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывает резкое подорожание с внеплановой остановкой работ на норвежском месторождении Troll и сокращением потока газа с него на 14%.

Цены на газ в Европе начали расти весной — тогда они колебались в пределах 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета энергоресурс стоил уже более 600 долларов, а в октябре — более 1000 долларов. За все время работы газовых хабов с 1996 года не наблюдалось столь устойчиво высоких показателей.

По прогнозу главного инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена, в ЕС грядет такой энергетический кризис, какого не было с 1973 года.

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Все новости / Экономика / Цена январских газовых фьючерсов превысила 1200 долларов за тысячу кубометров
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