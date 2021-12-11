Цена январских газовых фьючерсов превысила 1200 долларов за тысячу кубометров

Лондон, 11 декабря. Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют о закреплении январских газовых фьючерсов по итогам недели на отметке 1230 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

Стоимость контракта по индексу голландского хаба TTF за неделю выросла на 18%. Таких высоких цен не было с октября. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывает резкое подорожание с внеплановой остановкой работ на норвежском месторождении Troll и сокращением потока газа с него на 14%.

Цены на газ в Европе начали расти весной — тогда они колебались в пределах 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета энергоресурс стоил уже более 600 долларов, а в октябре — более 1000 долларов. За все время работы газовых хабов с 1996 года не наблюдалось столь устойчиво высоких показателей.

По прогнозу главного инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена, в ЕС грядет такой энергетический кризис, какого не было с 1973 года.