Милохин и Медведева впервые провально выступили на «Ледниковом периоде»

Москва, 11 декабря. Блогер Даня Милохин и профессиональная фигуристка Евгения Медведева в девятом выпуске «Ледникового периода» изображали Кая и Герду, но их номер не понравился судьям.

Фавориты ледового шоу в первый раз ощутили, что значит провал. В какой-то момент Милохин едва не уронил партнершу, он также не справился с другими техническими элементами. А Медведева не смогла на себе «вытянуть» номер.

По мнению олимпийского чемпиона Максима Транькова, пара уже приучила зрителей к хорошим выступлениям, но в этот раз у них просто не получилось.

«Но сегодня, во-первых, было очень много технических недочетов, мы все видели эту техническую поддержку и все переживали, плюс не пойманный реквизит в конце. Это ни чья-то вина, не предвзятое отношение, это единогласное решение всех судей», — заявил он.

С ним согласилась прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. По ее мнению, после такого выступления «рука не поднялась» поставить 6.0. Судья Татьяна Тарасова была неумолима, заявив, что «за шатание на поддержках» нужно снимать баллы.

«Это хорошо, что не упали называется. Когда становится страшно и ноги отнимаются, лучше этого не делать, и «беговые» были с разных ног. Не было ничего, чтобы меня сегодня захватило», — подытожила она.

Милохин попытался оправдаться — не было времени на хорошую подготовку. Его партнерша была откровенно подавлена оценками судей. Ранее Медведева прокомментировала предстоящую поездку на Олимпиаду в Пекин. Фигуристка не будет выступать, но поддержит российских спортсменов.