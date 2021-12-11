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«Зомби-пожары» зафиксированы в окрестностях якутского села

Общество
«Зомби-пожары» зафиксированы в окрестностях якутского села
Prt Scr youtube.com  /  The Siberian Times

Якутск, 11 декабря. Торфяники в окрестностях якутского села Оймякон, считающегося одним из самых холодных мест мира, горят даже под толстым слоем снега и льда.

Оймякон – самое холодное место на Земле, где проживает постоянно население, температура может упасть до поразительных — 70°С (и даже ниже). Несмотря на это, ряд лесных пожаров, также известных как торфяные пожары, продолжают гореть глубоко под слоем снега и льда в течение многих месяцев и даже лет.

«Зомби-пожары» обычно возникают на богатых торфом территориях. В прошлом году специалисты из службы Коперника выяснили, что это природное явление привело к значительным выбросам углекислого газа в Арктике.

Торфяные пожары очень тяжело потушить, так как они зачастую распространяются на очень большой площади. Ситуацию осложняют и то, что они могут тлеть в глубине, осложняя работу пожарников. Так, военным пришлось сбросить 100 тонн воды на очаги природных пожаров возле Самары.

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якутия оймякон торфяные пожары
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