Полиция проверяет организаторов вечеринки для тюменских блогеров

Тюмень, 11 декабря. Правоохранительные органы проверяют организаторов масштабной вечеринки, которая прошла 10 декабря в заведении Bullwar Bar в Тюмени.

На вечеринке блогеров присутствовало не менее тысячи человек. При этом в городе действуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По словам владельца бара Романа Насырова, его заведением уже заинтересовались надзорные органы.

«Сотрудники проверяющих органов приезжали сегодня днем. Они опросили работников бара», — поделился предприниматель с РБК.

Кроме того, организатора вечеринки Светлану Захарову вызвали в полицию. В Сети ранее появились видео блогеров из Bullwar Bar. Посетители находились в помещении без медицинских масок. Также вход в бар осуществлялся без QR-кодов.

Ранее правоохранители разогнали пьяных подростков, устроивших нелегальную вечеринку в баре на востоке Москвы. Устроители праздника проигнорировали запрет на проведение массовых мероприятий.