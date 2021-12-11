Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 21:06
21:05
Весь мир
Россия и Танзания отмечают 60-летие дипломатических отношений
21:03
Общество
Григорий Лепс ответил журналистам на вопрос о разводе
21:02
Армия
South China Morning Post: китайские специалисты разработали карманную пушку Гаусса
21:01
Весь мир
Спикер Госдумы Володин предложил развивать межпарламентский диалог с ЦАР
21:00
Общество
Петербуржцы «ткнули носом» чиновников в снег
20:58
Армия
Румынские ВВС будут усилены 32 норвежскими истребителями F-16
20:58
Весь мир
Главы МИД России и Танзании обменялись поздравлениями по случаю 60-летия начала дипотношений
20:57
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган: соцсети превратились в источник угрозы демократии
20:56
Происшествия
Легковушка пробила ограждение и опрокинулась на Минском шоссе в Подмосковье
20:56
Общество
Сочинец бросил в озеро купленное в кредит кольцо за 500 000 рублей из-за отказа невесты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полиция проверяет организаторов вечеринки для тюменских блогеров

Общество
Полиция проверяет организаторов вечеринки для тюменских блогеров
unsplash.com  /  BBC Creative

Тюмень, 11 декабря. Правоохранительные органы проверяют организаторов масштабной вечеринки, которая прошла 10 декабря в заведении Bullwar Bar в Тюмени.

На вечеринке блогеров присутствовало не менее тысячи человек. При этом в городе действуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По словам владельца бара Романа Насырова, его заведением уже заинтересовались надзорные органы.

«Сотрудники проверяющих органов приезжали сегодня днем. Они опросили работников бара», — поделился предприниматель с РБК.

Кроме того, организатора вечеринки Светлану Захарову вызвали в полицию. В Сети ранее появились видео блогеров из Bullwar Bar. Посетители находились в помещении без медицинских масок. Также вход в бар осуществлялся без QR-кодов.

Ранее правоохранители разогнали пьяных подростков, устроивших нелегальную вечеринку в баре на востоке Москвы. Устроители праздника проигнорировали запрет на проведение массовых мероприятий.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Полиция проверяет организаторов вечеринки для тюменских блогеров
тюмень вечеринка коронавирус
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать