Женская сборная России по гандболу одержала победу над Черногорией в матче ЧМ-2021

Гранольерс, 11 декабря. Российские гандболистки переиграли сборную Черногории в матче основного раунда планетарного первенства, которое проходит в Испании.

Женская сборная России по гандболу со счетом 31:25 победила Черногорию в пятом матче на чемпионате мира. Встреча второго тура основного раунда планетарного первенства проходила в испанском Гранольерсе. Благодаря победе российские гандболистки набрали семь очков и на данный момент с семью очками занимают первое место в турнирной таблице группы 1.

В следующем матче планетарного первенства спортсменки из РФ сыграют с командой Франции, располагающейся на второй строчке. Встреча состоится 13 декабря.

Ранее женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победу одержала команда Швеции.