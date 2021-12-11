«Интеррос капитал» Потанина «переехал» на остров Русский

Владивосток, 11 декабря. «Интеррос капитал» Владимира Потанина больше не относится к юрисдикции Кипра. Компанию зарегистрировали в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае, сообщает РБК.

Более 90% бизнеса компании, контролирующей 31,5% акций «Норникеля», сконцентрировано в России.

«Многие преимущества, которые традиционно предоставляют офшоры, теперь реализованы и продолжают развиваться в специальных административных районах России, делая их крайне привлекательными для инвесторов», — объяснили в «Интерросе».

На данный момент в стране есть две офшорные зоны. Одна находится во Владивостоке, другая — в Калининграде. «Интеррос» выбрал остров Русский, поскольку планирует стать главным инвестором Дальнего Востока. На Камчатке уже строится курорт «Парк Три Вулкана», а кроме того, создан венчурный фонд «Восход» для вложений в высокотехнологичные проекты.

Потанин с начала текущего года стал богаче на 21 млн долларов. Его состояние достигло 30 млрд, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).