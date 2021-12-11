Киев, 11 декабря. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекретил информацию о боевом использовании беспилотников Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin в Донбассе.

Журналисты одного из украинских изданий обратились в Генштаб ВСУ с запросом о применении ударного вооружения турецкого и американского производства во время боевых действий на востоке страны. Они получили отрицательный ответ и опубликовали его.

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил… является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит», — заявили представители Генштаба ВСУ.

В конце октября стало известно об ударе беспилотника ВСУ Bayraktar TB2 по позициям защитников Донбасса, в результате чего якобы было уничтожено артиллерийское орудие. Ранее политолог Сергей Маркин объяснил, как действия «марионеточных киевских властей» создают угрозу безопасности России.