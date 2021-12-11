Представитель «Республиканцев» Пекресс пообещала восстановить Францию в течение пяти лет

Париж, 11 декабря. Представитель партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила о намерении бороться за суверенитет Франции в случае победы на выборах президента в 2022 году.

Также она пообещала участникам первого митинга в свою поддержку восстановить государство в течение пяти лет. По словам Пекресс, страна должна быть великой.

«Мы сможем восстановить Францию за 5 лет и сделать Францию первой европейской нацией в течение 10 лет, это цель нашего проекта», — сказала кандидат от «Республиканцев».

Пекресс подчеркнула, что в случае ее избрания примет меры для остановки бесконтрольной миграции. Она выразила поддержку правоохранителям в борьбе с беззаконием и «сепаратизмом».

Как стало известно ранее, о намерении баллотироваться на выборы президента Франции заявил радикальный журналист Эрик Земмур. Граждане будут избирать главу государства в два тура, которые состоятся 10 и 24 апреля 2022 года.