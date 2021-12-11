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Ежегодный фестиваль световых инсталляций прошел во французском Лионе

Общество

Разноцветные художественные инсталляции украсили исторические места Лиона: памятники и дома, площади и городские пруды. Фестиваль света — крупнейшее подобных мероприятий в мире. Зрители как будто попадают в сказку и наблюдают за огненным театром.

«Световые инсталляции действительно потрясающие. Все эти огни, выступы на фасадах — это великолепно. Как будто возвращение в детство», — делится впечатлениями посетительница фестиваля Авелин.

Местные художники, специально для фестиваля разработали около 30 уникальных световых инсталляций.

«Изначально мы планировали просто украсить и осветить наш город, но затем мы увлеклись, и все это превратилось в настоящее шоу инсталляций. На самом деле, у Лиона богатый опыт в этой области, у нас много художников, которые занимаются световым оформлением, а государство и частные фирмы готовы инвестировать в это. Они вложили деньги — получился фестиваль огней. Город сияет как никогда ярко на этом фестивале», — сказал художник-оформитель Себастьян Лефевр.

По словам организаторов, в этом году из-за пандемии на фестивале было намного меньше гостей. В прежние годы посмотреть на праздник огней приезжали до 3 000 000 туристов.

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