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Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России

Политика
Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента Приднестровья / CC BY 4.0

Тирасполь, 11 декабря. Отказ молдавских властей пустить в страну российских наблюдателей является противоправным и недопустимым, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Девять российских граждан, представляющих различные организации, не смогли попасть на территорию Приднестровья, чтобы проконтролировать процесс проведения выборов главы республики.

«Красносельский назвал такое положение дел недопустимым, противоправным и антидемократичным. Особенно циничным видится происходящее с учетом того, что инциденты фиксировались в том числе в День прав человека — международное сообщество отмечает эту дату 10 декабря», — сказано в сообщении пресс-службы лидера.

Как стало известно ранее, президент Молдавии Майя Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью. По ее словам, Кишинев хочет иметь прагматичные и конструктивные отношения с Москвой.

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Все новости / Политика / Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
выборы приднестровье молдавия
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