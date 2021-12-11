Министры иностранных дел Японии и Великобритании провели переговоры

Ливерпуль, 11 декабря. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее японский коллега Есимаса Хаяси обсудили реализацию процветания Индо-Тихоокеанского региона.

Министры иностранных дел заявили о планах Японии и Великобритании расширять сотрудничество. Они будут взаимодействовать со странами, которые следуют схожим им ценностям.

В ходе проведения переговоров дипломаты коснулись актуальной во всем мире темы. Это борьба с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства.

«Оба министра подтвердили намерение Японии и Великобритании расширять сотрудничество, взаимодействуя также со странами со схожими ценностями, для реализации мира и процветания Индо-Тихоокеанского региона», — уточнили в МИД.

Ранее в Ливерпуле стартовал саммит глав МИД государств G7. Дипломаты начали встречу с обсуждения ситуации на российско-украинской границе.