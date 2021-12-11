Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 19:37
19:36
Общество
Университет Бата развенчал миф о пользе воды при похмелье
19:35
Общество
Самолет со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР по поручению Владимира Путина
19:33
Общество
Врач Здирук объяснил, как определить уровень иммунитета
19:32
Общество
BioRxiv: COVID-19 поражает жировую ткань человека
19:30
Политика
Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
19:30
Происшествия
Посетительница избила сотрудницу саратовского МФЦ из-за отказа в приеме
19:29
Политика
Министры иностранных дел Японии и Великобритании провели переговоры
19:27
Происшествия
Четырехлетняя девочка серьезно пострадала при столкновении легковушек в Твери
19:26
Весь мир
Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
19:23
Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила

Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Манила, 11 декабря. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» возвращается во Владивосток через Филиппины после учений стран АСЕАН в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В сообщении пресс-службы ВВО отмечается, что БПК «Адмирал Пантелеев» принимал участие в маневрах ARNEX 2021, которые проходили близ острова Ве у индонезийских берегов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илью Колесникова.

«Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия», — сообщил Колесников.

Известно, что БПК продолжит переход во Владивосток к месту постоянного базирования после восполнения запасов на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что окончательная дата возвращения атомной подлодки (АПЛ) третьего поколения проекта 971 «Самара» в состав Тихоокеанского флота РФ после ремонта еще не определена.

Вернуться назад
Все новости / Армия / БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
филиппины тихоокеанский флот адмирал пантелеев бпк
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать