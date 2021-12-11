БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила

Манила, 11 декабря. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» возвращается во Владивосток через Филиппины после учений стран АСЕАН в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В сообщении пресс-службы ВВО отмечается, что БПК «Адмирал Пантелеев» принимал участие в маневрах ARNEX 2021, которые проходили близ острова Ве у индонезийских берегов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илью Колесникова.

«Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия», — сообщил Колесников.

Известно, что БПК продолжит переход во Владивосток к месту постоянного базирования после восполнения запасов на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что окончательная дата возвращения атомной подлодки (АПЛ) третьего поколения проекта 971 «Самара» в состав Тихоокеанского флота РФ после ремонта еще не определена.