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Генассамблея ООН приняла шесть антиизраильских резолюций

Весь мир
Генассамблея ООН приняла шесть антиизраильских резолюций
un.org  / 

Нью-Йорк, 11 декабря. Генеральная Ассамблея ООН одобрила шесть резолюций, которые осуждают строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и захват еврейским государством Голанских высот, а также поддерживают деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Эти документы являются частью пакета из 14 инициатив, так или иначе затрагивающих Тель-Авив. Решение по ним будет принято до конца текущего года.

Вопросы Палестины

Наименьшее признание получила резолюция, подтверждающая итоги работы специального комитета по расследованию действий Израиля, затрагивающих права палестинского народа. «За» высказались 80 присутствующих, «против» — 18, 73 члена Генассамблеи воздержались от голосования.

Тем не менее отсутствие достаточного числа противников обеспечило принятие документа.

Эта резолюция призывает к немедленному прекращению всей незаконной поселенческой деятельности Израиля, строительства стены на границе с анклавом, чрезмерного и неизбирательного применения силы и военных операций против гражданского населения.

Также она выражает требование по снятию блокады сектора Газа, предотвращению насилия, провокаций и подстрекательств, недопущению уничтожения и конфискации имущества гражданских лиц, их насильственного перемещения, арестов и применения к ним мер коллективного наказания.

Помощь арабскому населению региона

Большую поддержку Генеральная ассамблея выразила резолюции, которая одобряет действия БАПОР в интересах палестинских беженцев в регионе и призывает оказать финансовую помощь этой организации. Инициатива была принята 164 голосами против одного при десяти воздержавшихся.

Единственным, кто высказал неодобрение, стал сам Израиль, который ранее многократно обвинял БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС и провокациях в отношении еврейского государства. Примечательно, что в этот раз среди воздержавшихся оказались США —  администрация экс-президента Дональда Трампа, которая безоговорочно поддерживала Тель-Авив, в прошлый раз выступила против аналогичной инициативы. Новые же власти Соединенных Штатов, возглавляемых Джо Байденом, куда менее лояльно относятся к Израилю в вопросах палестинского конфликта.

Еще одна резолюция, касающаяся БАПОР, была принята при 162 голосах «За», пяти «против» и шести воздержавшихся. Она подтверждает роль БАПОР в оказании гуманитарной помощи жителям анклава и выражает обеспокоенность в связи с «попыткой дискредитировать агентство, несмотря на его доказанный оперативный потенциал».

Следующий призыв о праве палестинцев на свое имущество и доходы утвержден 159 голосами против пяти при восьми воздержавшихся.

Освобождение сирийской земли

Пятая резолюция вновь касалась израильских поселений и сирийских Голанских высот, призывая все государства не признавать позицию Тель-Авива в этом вопросе законной и не оказывать содействие в реализации его планов по дальнейшей аннексии этих территорий. «За» выступили 146 членов Генассамблеи, «против» — семь, 20 воздержались.

Последняя инициатива, требующая вывода израильских войск из данного региона, была одобрена 149 голосами против двух — самого Израиля и США. 23 государства-члена ООН заняли нейтральную позицию по данному вопросу.

Войска еврейского государства захватили Голанские высоты у Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году и заявили о своем суверенитете касательно этой территории в 1981-м, однако признали его лишь США. Большинство же членов ООН осудили действия Тель-Авива и назвали его решение не имеющим юридической силы.

39 лет сопротивления: жители Голанских высот вышли митинг
Федеральное агентство новостей /

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