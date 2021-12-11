СМИ: уходящая администрация Гондураса саботирует работу Сиомары Кастро

Тегусигальпа, 11 декабря. Правительство уходящего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса намерено одобрить ряд законов с целью затруднить работу в президентский срок новоизбранной Сиомары Кастро. Об этом сообщили социальные группы страны.

Gobierno hondureño aprueba permanencia a empleados püblicos que estaban por contratos. Serìan millones de lempiras para despedir empleados nacionalistas, una vez que inicie gobierno de @XiomaraCastroZ pic.twitter.com/pBF1vpKSBT — Gilda Silvestrucci (@GildateleSUR) December 9, 2021

Новый законопроект, представленный в конгрессе, предусматривает освобождение от ответственности госслужащих и бывших высокопоставленных должностных лиц с целью избежать изменения общего бюджета на следующий год. Такой маневр попал под критику разных слоев общества, которые обвиняют нынешнее правительство в коррупции и безнаказанности.

Генеральный прокурор Луис Хавьер Сантос заявил местным СМИ, что законодательный проект об освобождении от ответственности должностных лиц является частью пакта о безнаказанности.

Федеральное агентство новостей /

Нынешний состав парламента Гондураса был ранее осужден за одобрение норм, нацеленных на защиту коррупционных деяний. В их число входит так называемый закон о секретах, который члены парламента планируют одобрить до вступления в должность Кастро 27 января. Согласно этому законопроекту, ни Генеральная прокуратура, ни гражданское общество не могут получить полную информацию об использовании государственных ресурсов госслужащими.

«Никакой борьбы против безнаказанности и коррупции не будет достаточно, если у нас будут такие инструменты освобождения от ответственности, как закон о секретах», — подчеркнула депутат Фатима Мена.

28 ноября, набрав 57,3% голосов, Сиомара Кастро от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) получила отрыв в 18% от своего главного оппонента Насри Асфуры из правящей Национальной партии. Ранее Асфура признал поражение, заявив, что отправился домой к своей сопернице, чтобы лично поздравить ее с победой. Кастро станет первой женщиной-президентом Гондураса.