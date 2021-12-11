Новые танки Т-72Б3М доставлены на таджикский полигон Ляур для проведения учений

Душанбе, 11 декабря. Партия из 30 новых танков Т-72Б3М, которыми усилена военная база ВС РФ в Таджикистане, направлена на горный полигон Ляур для участия в серии учений.

Безопасное сопровождение всех танков Т-72Б3М было осуществлено российскими военными инспекторами, сообщили представители Центрального военного округа.

«Транспортировка боевых машин осуществлялась с помощью автомобильных тралов от железнодорожной станции разгрузки Айни до горного полигона Ляур», — сказано в опубликованном релизе.

В ближайшее время военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане начнут освоение новых танков, подчеркнули представители ЦВО. Ранее стало известно о проведении около 40 учений на базе ВС РФ в Таджикистане в течение зимы 2021-2022 годов.