Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 19:37
19:36
Общество
Университет Бата развенчал миф о пользе воды при похмелье
19:35
Общество
Самолет со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР по поручению Владимира Путина
19:33
Общество
Врач Здирук объяснил, как определить уровень иммунитета
19:32
Общество
BioRxiv: COVID-19 поражает жировую ткань человека
19:30
Политика
Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
19:30
Происшествия
Посетительница избила сотрудницу саратовского МФЦ из-за отказа в приеме
19:29
Политика
Министры иностранных дел Японии и Великобритании провели переговоры
19:27
Происшествия
Четырехлетняя девочка серьезно пострадала при столкновении легковушек в Твери
19:26
Весь мир
Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
19:23
Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новые танки Т-72Б3М доставлены на таджикский полигон Ляур для проведения учений

Армия
Новые танки Т-72Б3М доставлены на таджикский полигон Ляур для проведения учений
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Душанбе, 11 декабря. Партия из 30 новых танков Т-72Б3М, которыми усилена военная база ВС РФ в Таджикистане, направлена на горный полигон Ляур для участия в серии учений.

Безопасное сопровождение всех танков Т-72Б3М было осуществлено российскими военными инспекторами, сообщили представители Центрального военного округа.

«Транспортировка боевых машин осуществлялась с помощью автомобильных тралов от железнодорожной станции разгрузки Айни до горного полигона Ляур», — сказано в опубликованном релизе.

В ближайшее время военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане начнут освоение новых танков, подчеркнули представители ЦВО. Ранее стало известно о проведении около 40 учений на базе ВС РФ в Таджикистане в течение зимы 2021-2022 годов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Новые танки Т-72Б3М доставлены на таджикский полигон Ляур для проведения учений
россия таджикистан т-72 танки
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать