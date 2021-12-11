Дипломат Соломенцев выразил надежду на признание российского статуса Крыма во всем мире

Симферополь, 11 декабря. Мировое сообщество в конечном счете признает российский статус Крыма, считает заместитель постоянного представителя республики при президенте РФ Михаил Соломенцев.

По его словам, с точки зрения геополитики в этом мире все меняется. Однако Крым издавна находился в составе российского государства, и он вернулся в «родную гавань», подчеркнул дипломат.

«Это не новость, и просто он вернулся, как мы говорим, в родную гавань. Это нормальное историческое событие, и рано или поздно это будет признано, я в этом уверен», — сказал Соломенцев.

Воссоединение полуострова с РФ является благом в отношении тех национальностей, которые проживают на его территории. Об этом нужно доносить людям, и тогда их отношение к этому факту будет изменяться в положительную сторону, отметил заместитель постпреда Крыма.

Как стало известно ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Крым. По словам главы государства, он договорился об этом с российским коллегой Владимиром Путиным.