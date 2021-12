Стриминг Paramount+ показал постер к сериалу Halo

Лос-Анджелес, 11 декабря. Американский стриминговый сервис опубликовал в Twitter постер экранизации компьютерной игры Halo. На картинке изображен главный герой франшизы Мастер Чиф.

Суперсолдата из группы «Спартанцы» в сериале сыграет Пабло Шрайбер, известный по ролям в «Прослушке», «Американских богах». Действие телешоу происходит в XXVI веке, когда человечество воюет с инопланетными захватчиками. Люди сражаются за выживание, но сдают позиции под натиском вражеских войск. Спасти их может только таинственный артефакт Halo.

