Стриминг Paramount+ показал постер к сериалу Halo

Лос-Анджелес, 11 декабря. Американский стриминговый сервис опубликовал в Twitter постер экранизации компьютерной игры Halo. На картинке изображен главный герой франшизы Мастер Чиф.

Суперсолдата из группы «Спартанцы» в сериале сыграет Пабло Шрайбер, известный по ролям в «Прослушке», «Американских богах». Действие телешоу происходит в XXVI веке, когда человечество воюет с инопланетными захватчиками. Люди сражаются за выживание, но сдают позиции под натиском вражеских войск. Спасти их может только таинственный артефакт Halo.

«Мы рассчитываем на тебя», — говорится в подписи к постеру.

Разработкой сериала в жанре боевая фантастика занимаются Киллен Кайл и Стивен Кейн. Halo выйдет на стриминге Paramount+ в 2022 году, точная дата релиза пока не называлась.

Ранее стриминг показал первый официальный трейлер проекта. Ролик был презентован зрителям на церемонии награждения победителей The Game Awards 2021.