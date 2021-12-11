The National Interest: Финляндия отправит на разведку российских границ закупленные у США F-35

Вашингтон, 11 декабря. Финляндия решилась на покупку более 60 американских истребителей пятого поколения F-35. Аналитики The National Interest полагают, что они отправятся на разведку у российских границ.

Минобороны Финляндии приняло решение о закупке 64 американских истребителей F-35 в модификации Block 4. Первая поставка самолетов ожидается к 2025 году, к 2030 году они полностью заменят в финских войсках F/A-18C/D Hornet. Эксперты американского журнала The National Interest предположили, что новые боевые машины расширят разведывательные возможности армии в приграничной с Россией зоне. «ПолитРоссия» подготовила для своих читателей эксклюзивный пересказ статьи.

«Международный флот F-35 не только обеспечит преимущество ВВС союзников, но и значительно расширит обмен данными и повысит возможности разведки и наблюдения», — подчеркнули в The National Interest.

В издании также заострили внимание на том, что европейские партнеры США по блоку НАТО активней начали закупать американские самолеты, а в Европе растет число военных баз в районах, которые статут стратегическими в случае войны с Россией.

Пока Финляндия налаживает отношения с США, соседняя Эстония укрепляет сотрудничество с Великобританией в рамках НАТО. Недавно ее посетила глава британского МИД Лиз Трасс, которая проехалась вдоль российской границы на танке. Фото с министром на танке в издании The Telegraph постановочным и смешным.