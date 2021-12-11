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Политический аналитик Корнелиус: «подарок» Байдена для Путина стал унижением Европы

Политика
Политический аналитик Корнелиус: «подарок» Байдена для Путина стал унижением Европы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Берлин, 11 декабря. Немецкий политический аналитик Стефан Корнелиус проанализировал переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Эксперт заявил, что американский глава преподнес своему коллеге идеальный «подарок», который служит унижением для Европы.

Корнелиус изложил свое мнение в статье для Suddeutsche Zeitung. По мнению аналитика, на переговорах обсуждались важные для европейских стран вопросы без участия этих государств. Беседа касалась безопасности на территории этого региона.

Кроме того, Москва и Вашингтон планируют продолжить обсуждение этого вопроса на большой конференции под председательством России и США. Со стороны ЕС на мероприятие пригласят небольшую группу государств, процитировали Корнелиуса на сайте «ПолитРоссии».

«Если этот план будет реализован, Европейский Союз должен подготовиться к огромному унижению: конференции по безопасности европейских стран — без участия европейского сообщества государств. Такое путешествие во времени ведет прямо в послевоенные времена, прямо в период холодной войны», — пишет автор статьи.

Политический аналитик Корнелиус: «подарок» Байдена для Путина стал унижением Европы
pixabay.com /

Сам факт проведения такой конференции, по мнению аналитика, станет «подарком» для России. По мнению Корнелиуса, таким образом Москва сможет укрепить свои позиции на мировой арене.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности диалога между Путиным и Байденом. На фоне глобальной напряженности необходимо поддерживать взаимодействие стран, пояснил политик.

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Все новости / Политика / Политический аналитик Корнелиус: «подарок» Байдена для Путина стал унижением Европы
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