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Власти Перу запретили новогодние торжества из-за штамма «Омикрон»

Весь мир
Власти Перу запретили новогодние торжества из-за штамма «Омикрон»
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Лима, 11 декабря. Правительство Перу запретило все новогодние торжества, включая семейные собрания, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса и особенно нового штамма «Омикрон». Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

В официальном документе отмечается, что 25 декабря 2021 года и 1 января 2022 будут запрещены любые виды общественных мероприятий, в том числе семейные собрания.

Власти также ввели «умеренный» уровень чрезвычайного положения в сфере здравоохранения во всех провинциях, кроме Чепена, Виру, Консепсьона, Уаманги, Санты, Сульяны, Пиуры, Сечуры, Талары и Уанкавелики, в которых будет действовать самый высокий уровень тревоги.

Кроме того, правительство Перу объявило о требовании обязательной полной вакцинации для всех граждан старше 18 лет, желающих находиться в закрытых общественных помещениях.

Сертификат о вакцинации также будет обязательным условием для путешествий внутри страны на самолете или на автобусе. Для поездок воздушным путем пассажиры должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного в течение 72 часов.

Перуанские власти также приостановили въезд на национальную территорию иностранцев, прилетающих из ЮАР, Ботсваны или других стран, входящих в список наиболее опасных из-за наличия штамма «Омикрон».

С начала кампании по вакцинации уже 70% населения Перу старше 12 лет получили прививки. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране было обнаружено 905 случаев заражения и 41 смерть.

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