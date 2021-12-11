Евгения Медведева пошутила, что у нее нет «вьетнамских флешбэков» после Игр 2018 года

Москва, 11 декабря. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что поедет на Олимпиаду в Пекин в составе российской делегации. При этом она не вспоминает о своем участии в Играх в Пхенчхане.

До ОИ-2018 фигуристка восстанавливалась после серьезной травмы. В итоге Медведева уступила Алине Загитовой, став второй на пьедестале почета. По словам спортсменки, она не жалеет об упущенных возможностях.

«Сейчас я живу абсолютно другой жизнью, никаких вьетнамских флешбэков у меня нет. В Пекин поеду, планируется, но не в роли спортсмена, очевидно. Коронавирус и строгие меры немного пугают», — поделилась она с «Матч ТВ».

По мнению Медведевой, во время Олимпиады весь мир замирает и следит за выступлением спортсменов из разных стран мира. И для многих это единственный шанс показать себя, подытожила фигуристка.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее китайские власти официально пригласили президента России Владимира Путина посетить Олимпиаду. В Кремле также негативно отнеслись к бойкоту соревнований со стороны США.