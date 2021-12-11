Sky News: в ВМС Великобритании считают потерю F-35 в Средиземном море позитивным событием

Лондон, 11 декабря. Командование ВМС Великобритании считает, что отсутствие жертв при крушении палубного истребителя F-35B свидетельствует о высокой эффективности флота. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Первая миссия авианосца Queen Elizabeth ВМС Великобритании завершилась 10 декабря. Новейший корабль вернулся на базу в Портсмуте после семимесячного плавания. Однако у британской общественности появились вопросы к военным в связи с потерей истребителя F-35B стоимостью более 100 миллионов фунтов.

При этом командование британским флотом не считает проблемой крушение дорогостоящего истребителя. Так, генерал-полковник ВМС Великобритании Чарли Стрикланд отметил, что подобные инциденты иногда случаются, поэтому необходимо проанализировать эту ситуацию и сделать соответствующие выводы.

В свою очередь член экипажа авианосца Queen Elizabeth матрос Уильям Огюстин назвал потерю F-35B позитивным событием, так как инцидент обошелся без жертв.

«Учения и подготовка для того и нужны, чтобы мы умели быстро прийти в себя и отреагировать. Самое важное – никто не погиб», — пояснил он.

При этом британские военные отмечают, что успешное катапультирование летчика еще до того, как F-35B поднялся в небо, является демонстрацией «удачного применения высоких технологий».

Напомним, истребитель F-35 упал в Средиземное море при взлете с авианосца Queen Elizabeth 17 ноября. Причиной крушения самолета стало попадание заглушки в двигатель самолета. После инцидента началась операция по подъему истребителя со дна Средиземного моря, в которой были задействованы корабли ВМС США и ВМС Италии.