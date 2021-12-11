Иркутянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежиков

Иркутск, 11 декабря. Жительница предместья Рабочего в Иркутской области устроила дома настоящий зоопарк. Вместе с ее семьей в доме проживают как домашние, так и экзотические животные.

В данный момент семья иркутянки состоит из ее супруга, трех взрослых сыновей и пятилетней дочери. Вместе с ними в доме проживают девять коней, 20 кур, три кошки, четыре собаки и два попугая. В ее домашнем зоопарке также нашлось место для экзотических зверей. Ими стали енот, чернобурая лиса и три африканских ежика, сообщает газета «Иркутск».

Первый экзотический питомец — лиса Алиса — появилась у нее пять лет назад. Семья купила хищного зверя по объявлению на сервисе «Авито». К новому месту жительства она адаптировалась легко.

Федеральное агентство новостей / pxhere.com / PxHere / pixabay.com / Hier und jetzt endet leider meine Reise auf Pixabay aber

Примерно год назад семья иркутянки купила африканского ежика, которого позже назвали Степой. Малыша приобрели для дочки в качестве подарка на Новый год. Когда Степан подрос, ему нашли невесту по кличке Анфиса. Вскоре в ежином семействе появилось потомство. Одного ежонка семья решила оставить себе и назвала Кнопочкой.

Global Look Press / Erich Schmidt

Но самым веселым обитателем домашнего зоопарка иркутян считается семимесячный енот Егор. Россиянка купила его в возрасте четырех недель у заводчика.

«Чтобы накормить малыша, мы пеленали его, как грудного младенца, и из шприца заливали еду. Он сопротивлялся изо всех сил — все выплевывал, старался укусить», — рассказала женщина.

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Сейчас Егор вовсю обнимается с хозяевами. Кроме того, питомец с большим увлечением играет в догонялки с собакой и играет со светящимися мячиками и музыкальными игрушками. Он также умеет открывать выдвижные ящики шкафов, из которых достает и разбрасывает вещи.

Недавно мама-медведица попалась в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вместе с четырьмя детенышами. Животных удалось заснять в середине ноября, перед тем, как они отправятся спать до следующей весны. Если оттепелей не будет, в следующий раз медвежье семейство можно будет посмотреть только весной 2022 года.