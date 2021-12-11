Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 19:36
19:35
Общество
Самолет со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР по поручению Владимира Путина
19:33
Общество
Врач Здирук объяснил, как определить уровень иммунитета
19:32
Общество
BioRxiv: COVID-19 поражает жировую ткань человека
19:30
Политика
Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
19:30
Происшествия
Посетительница избила сотрудницу саратовского МФЦ из-за отказа в приеме
19:29
Политика
Министры иностранных дел Японии и Великобритании провели переговоры
19:27
Происшествия
Четырехлетняя девочка серьезно пострадала при столкновении легковушек в Твери
19:26
Весь мир
Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
19:23
Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
19:22
Весь мир
Власти Перу запретили новогодние торжества из-за штамма «Омикрон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Иркутянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежиков

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 18:52
Общество
Иркутянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежиков
Global Look Press  /  Erich Schmidt

Иркутск, 11 декабря. Жительница предместья Рабочего в Иркутской области устроила дома настоящий зоопарк. Вместе с ее семьей в доме проживают как домашние, так и экзотические животные.

В данный момент семья иркутянки состоит из ее супруга, трех взрослых сыновей и пятилетней дочери. Вместе с ними в доме проживают девять коней, 20 кур, три кошки, четыре собаки и два попугая. В ее домашнем зоопарке также нашлось место для экзотических зверей. Ими стали енот, чернобурая лиса и три африканских ежика, сообщает газета «Иркутск».

Первый экзотический питомец — лиса Алиса — появилась у нее пять лет назад. Семья купила хищного зверя по объявлению на сервисе «Авито». К новому месту жительства она адаптировалась легко.

Иркутянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежиков
Федеральное агентство новостей / pxhere.com / PxHere / pixabay.com / Hier und jetzt endet leider meine Reise auf Pixabay aber

Примерно год назад семья иркутянки купила африканского ежика, которого позже назвали Степой. Малыша приобрели для дочки в качестве подарка на Новый год. Когда Степан подрос, ему нашли невесту по кличке Анфиса. Вскоре в ежином семействе появилось потомство. Одного ежонка семья решила оставить себе и назвала Кнопочкой.

Иркутянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежиков
Global Look Press / Erich Schmidt

Но самым веселым обитателем домашнего зоопарка иркутян считается семимесячный енот Егор. Россиянка купила его в возрасте четырех недель у заводчика.

«Чтобы накормить малыша, мы пеленали его, как грудного младенца, и из шприца заливали еду. Он сопротивлялся изо всех сил — все выплевывал, старался укусить», — рассказала женщина.

Иркутянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежиков
pixabay.com /

Сейчас Егор вовсю обнимается с хозяевами. Кроме того, питомец с большим увлечением играет в догонялки с собакой и играет со светящимися мячиками и музыкальными игрушками. Он также умеет открывать выдвижные ящики шкафов, из которых достает и разбрасывает вещи.

Недавно мама-медведица попалась в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вместе с четырьмя детенышами. Животных удалось заснять в середине ноября, перед тем, как они отправятся спать до следующей весны. Если оттепелей не будет, в следующий раз медвежье семейство можно будет посмотреть только весной 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Иркутянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежиков
зоопарк хорошие новости россии иркутянка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать