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Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США

Весь мир
Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
Global Look Press  /  White House / Globallookpress.com

Вашингтон, 11 декабря. По меньшей мере 50 человек погибли в результате удара торнадо, которые обрушились на западную часть штата Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

Наиболее сильные разрушения зафиксированы в городке Мэйфилд. По сообщению властей, более 100 человек находились на фабрике по производству свечей, которая была полностью разрушена в результате стихийного бедствия.

В городе разрушены десятки зданий. Кроме того пострадало здание суда округа Грейвс и прилегающая тюрьма.

«Мы считаем, что число погибших в результате этого события превысит 50 жителей Кентукки, вероятно, в конечном итоге приблизится к 70 100 погибшим», заявил губернатор в ходе пресс-конференции, сообщив, что по меньшей мере четыре торнадо прошли через штат.

Предварительные расследования показывают, что на штат могли обрушиться четыре торнадо, в том числе один, который двигался по земле на протяжении более 200 миль, сказал Бешир. Об ущербе сообщалось по меньшей мере в 15 округах западного Кентукки.

«Этот торнадо может превзойти аналогичное событие 1974 года как одно из самых смертоносных в истории Кентукки», сообщил директор по чрезвычайным ситуациям Кентукки Майкл Доссетт.

Губернатор добавил, что почти 57 тысяч жителей штата  остались без электричества. Для устранения последствий стихии Бешир задействовал Национальную гвардию и полицию штата.

Власти соседнего штата Иллинойс сообщают о разрушении склада компании Amazon, расположенного в Эдвардсвилле, неподалеку от Сент-Луиса, под завалами которого находятся десятки людей.

Представитель Amazon заявил, что компания оценивает ситуацию и ущерб на объекте.

«Сегодня вечером я молюсь с жителями Эдвардсвилла, и я обратился к мэру с предложением предоставить любые необходимые ресурсы штата», написал в Twitter губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер.

Десятки людей оказались в ловушке в доме престарелых в городе Монетт на северо-востоке Арканзаса после того, как на него обрушился торнадо, в результате которого погибли два человека и пятеро получили ранения.

По данным Центра прогнозирования штормов NOAA, за минувшие сутки по меньшей мере 24 торнадо были зарегистрированы в Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки, Миссури и Теннесси. Синоптики отмечают необычайную активность торнадо для этого времени года, в то время как пик сезона ураганов, который длится с начала июня по конец ноября, обычно приходится на середину сентября. На этом фоне столь мощные зимние торнадо являются серьезной аномалией.

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сша торнадо
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