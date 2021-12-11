В России оценили «проевропейский» ультиматум премьера Польши

Москва, 11 декабря. Россияне отреагировали на ультиматум, выдвинутый премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В интервью изданию la Repubblica польский политик заявил, что Россия якобы пытается разделить Евросоюз. При этом он подчеркнул, что сейчас РФ надо определиться: хочет ли она быть вместе с Европой, или будет против нее.

Моравецкий также уверен, что США и ЕС должны остановить запуск «Северного потока — 2», так как, по его мнению, именно газопровод позволит России взять под контроль всю Центрально-Восточную Европу. Глава правительства Польши в очередной раз предложил ввести санкции против РФ, дав таким образом ответ на «жесткую политику» России и попытки разделить ЕС.

Россияне в Сети уже оценили «ультиматум» Матеуша Моравецкого. Большинство комментаторов с иронией оценили попытки маленькой Польши бросаться громкими заявлениями от лица всей Европы. Особенно, учитывая, что у самой Варшавы отношения с Брюсселем в последнее время весьма напряженные.

«Не устает Варшава радовать Россию юморесками. Как бы ей самой не остаться на объездной дороге с разбитым корытом»; «Правильно сказал — время уступок закончилось. России пора серьезно отнестись к внешней политике, особенно по отношению к Польше»; «Польша не имеет права говорить от лица Европы. Это очень маленькая и далеко не лучшая ее часть»; «Пора уже полякам газ и все остальное перекрывать, давно пора!»; «А с каких это пор Польша стала всей Европой? Похоже, небольшое потепление некоторым политикам мозги разжижило. Но ничего, впереди еще три месяца морозов»; «Пора санкции против Польши ввести: прекратить через нее транзит газа, а заодно ограничить поставки ей мазута, электроэнергии, дизельного топлива, керосина, бензина и нефти. Тогда посмотрим на их ультиматумы»; «Когда наступят холода, и европейцы будут выходить из своих остывших из-за дефицита газа домов на улицу погреться, "Газпрому" надо будет опубликовать список европейских политиков, которые яростно сопротивлялись "СП-2", и пусть эти политики объясняют замерзающим согражданам, что "СП-2" — это плохо», — с сарказмом пишут комментаторы.

Многие пользователи отметили, что формально Россия и так является частью Европы, поэтому говорить о каком-то противопоставлении, как минимум, странно. В то же время комментаторы уверены, что РФ всегда готова к сотрудничеству с ЕС, в том числе и с Польшей, если это будет происходить на условиях взаимной выгоды и взаимного уважения.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Россия не будет ни с кем. Россия — есть Россия, большая и независимая, у нас свой путь. Дружить и торговать с Европой — это да, но все на приемлемых условиях. Без грязи, обвинений, надувательства и плевков в спину России»; «Не хотелось бы заниматься ликбезом уважаемого человека такого высокого ранга, но Россия — это часть Европы, и наоборот. От этого никуда не деться ни нашим, ни вашим. А по поводу взаимоотношений с ЕС: необходимо не бессмысленные заявления в пустоту делать, а вести диалог»; «Это Европа должна решить: она хочет быть с Россией и с газом, или без России и без газа»; «Кому нужен газ — Европе или России? Так кто должен ультиматумы рисовать?», — отмечают в Сети.

В то же время некоторые пользователи предположили, что премьер-министр Польши снова вспомнил про «Северный поток — 2», так как Варшава боится лишиться прибыли от транзита газа.

«Какая громкая и пафосная речь, а причина до банальности проста — потеря прибыли (и элемента некоторого контроля) за счет транзита российского газа по своей территории»; «Дания (которая, вроде, за Европу) значит, из чистого благородства спасает Польшу, блокируя "Балтийскую трубку", а Россия (которая как бы против Европы) проводит в нее "Северный поток — 2". Где логика, где разум?»; «Поляки, как и украинцы, хотят сами получать деньги за транзит, поэтому "СП-2" для них — угроза в плане получения денег. Но это их проблемы»; «Поляки спать перестанут спокойно, увидев, что Германия получает энергию из России, да еще и дешевле Польши. Почти вся Польша сидит на угле», — уверены россияне в Сети.

Истинное отношение Европы к России ранее раскрыл экономист Юрий Атаманюк. Эксперт напомнил, что страны ЕС продолжают инвестировать деньги в российскую экономику, в то время как Украина получает от Евросоюза только не очень выгодные кредиты.