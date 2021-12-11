Госавтоинспекция напомнила о наказании за непропуск автомобилей экстренных служб

Москва, 11 декабря. Водитель обязан обеспечить беспрепятственный проезд машин экстренных служб. Нарушителям этого правила грозят штрафы, напомнили в ГИБДД.

Распознать такие автомобили на дорогах очень легко: на кузов нанесена специальная цветографическая схема, а также включены проблесковые маяки красного и синего цветов со специальным звуковым сигналом. За отказ пропустить их предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 3 до 12 месяцев.

Согласно ПДД, уступать нужно не только автомобилю экстренных служб, но и сопровождающему транспортному средству. Такие машины запрещено обгонять или приближаться, уточняет портал «Автоновости дня».

Важно помнить, что преимущество автомобиль экстренных служб получает при включенных одновременно проблесковых маячках и звуковых сигналов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее отметил, что ГИБДД может отказать в регистрации авто, если на нем установлены бронированные пленки для фар, нештатная сигнализация, тяжелые багажники и оригинальные аксессуары.