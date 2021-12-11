ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и поднялся на третье место в таблице РПЛ

Москва, 11 декабря. Столичный ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в заключительном матче 2021 года.

ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Арсенал» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, который состоялся на «ВЭБ Арене». Оба гола забил форвард Антон Заболотный. На 33-й минуте нападающий «армейского» клуба поразил ворота гостей ударом пяткой после навесной передачи в исполнении Ильзата Ахметова. Во втором тайме Заболотный заработал пенальти и сам реализовал одиннадцатиметровый удар.

Благодаря победе ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 19 баллами остался на 11-й позиции.

Ранее самарские «Крылья Советов» одержали победу над казанским «Рубином» в волжском дерби в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» закончилась со счетом 2:0.