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Белоусов выступил против продления экспортных пошлин на металлы

Экономика
Белоусов выступил против продления экспортных пошлин на металлы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 декабря. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов подчеркнул важность сохранения конкурентоспособности металлургических предприятий. Экспортные пошлины в этой области не должны продлеваться с 1 января, приводит его мнение «Интерфакс».

Пошлины вступили в силу с 1 августа и действуют до конца года.

«Я против продления этих пошлин. Это достаточно сложный инструмент, который подрывает конкурентоспособность наших компаний на внешних рынках. Поэтому мы договаривались, что пошлины для металлургов будут введены на время — с августа по декабрь», — отметил Белоусов.

С начала 2022 года начнет действовать повышенный НДПИ для металлургов и акциз на сталь.

Длительный период действия экспортной пошлины противоречил бы нормам Всемирной торговой организации (ВТО), подтвердил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

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белоусов пошлины металлургия экспортные пошлины металлы
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