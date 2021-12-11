Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 19:35
19:35
Общество
Самолет со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР по поручению Владимира Путина
19:33
Общество
Врач Здирук объяснил, как определить уровень иммунитета
19:32
Общество
BioRxiv: COVID-19 поражает жировую ткань человека
19:30
Политика
Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
19:30
Происшествия
Посетительница избила сотрудницу саратовского МФЦ из-за отказа в приеме
19:29
Политика
Министры иностранных дел Японии и Великобритании провели переговоры
19:27
Происшествия
Четырехлетняя девочка серьезно пострадала при столкновении легковушек в Твери
19:26
Весь мир
Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
19:23
Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
19:22
Весь мир
Власти Перу запретили новогодние торжества из-за штамма «Омикрон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Обиженный Билан сбежал с красной дорожки «Золотого граммофона»

Шоу-бизнес
Обиженный Билан сбежал с красной дорожки «Золотого граммофона»
Pr Scr instagram.com  /  @bilanofficial

Москва, 11 декабря. Известный российский певец Дима Билан покинул афтепати ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» из-за рассердившего его фотографа.

Подопечный продюсера Яны Рудковской стоял на красной дорожке и ждал, когда фотограф обратит на него внимание. В этот момент сотрудник СМИ был занят съемкой певца Юрия Киселева (ЮрКисса) и его спутницы. Обиженный Билан немного помялся, а потом махнул рукой и ушел с вечеринки. Видео его побега опубликовал Telegram-канал «Немалахов».

Обиженный Билан сбежал с красной дорожки «Золотого граммофона»
Prt Scr Telegram / НеМалахов

В последнее время артист неоднократно удивлял поклонников своим поведением. Билан появился в нетрезвом состоянии на концерте в Казахстане и безуспешно пытался вытянуть ноты, исполняя свои хиты. После этой выходки певец записал серию Stories, заявляя о «безумной усталости».

Также артист говорил, что сильно переживает из-за смерти судьи «Голoса» Александра Градского. При этом он не пришел на похороны композитора на Ваганьковском кладбище. Билан появился у могилы коллеги лишь на девятый день после его кончины.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Обиженный Билан сбежал с красной дорожки «Золотого граммофона»
билан золотой граммофон юркисс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать