Обиженный Билан сбежал с красной дорожки «Золотого граммофона»

Москва, 11 декабря. Известный российский певец Дима Билан покинул афтепати ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» из-за рассердившего его фотографа.

Подопечный продюсера Яны Рудковской стоял на красной дорожке и ждал, когда фотограф обратит на него внимание. В этот момент сотрудник СМИ был занят съемкой певца Юрия Киселева (ЮрКисса) и его спутницы. Обиженный Билан немного помялся, а потом махнул рукой и ушел с вечеринки. Видео его побега опубликовал Telegram-канал «Немалахов».

Prt Scr Telegram / НеМалахов

В последнее время артист неоднократно удивлял поклонников своим поведением. Билан появился в нетрезвом состоянии на концерте в Казахстане и безуспешно пытался вытянуть ноты, исполняя свои хиты. После этой выходки певец записал серию Stories, заявляя о «безумной усталости».

Также артист говорил, что сильно переживает из-за смерти судьи «Голoса» Александра Градского. При этом он не пришел на похороны композитора на Ваганьковском кладбище. Билан появился у могилы коллеги лишь на девятый день после его кончины.