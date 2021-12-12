Канада остановила эксплуатацию почти всех вертолетов CH-148

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Австралия

Австралия меняет Taipan на BlackHawk и SeaHawk

Канберра заменит 47 армейских многоцелевых вертолетов MRH-90 Taipan европейского производства на 52 американских BlackHawk и SeaHawk. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Министр обороны Австралии Питер Даттон признал, что вертолеты Taipan давно вызывают претензии. За последние 10 лет было девять инцидентов, когда эти машины демонстрировали полную непригодность для полетов.

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Australia announced that it would replace its entire fleet of MRH-90 Taipan helicopters with 40 US-made Black Hawks and 12 Seahawks. — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) December 11, 2021

В июне 2021 года использование MRH-90 было приостановлено в связи с техническими проблемами и затруднениями в сервисном обслуживании. Вертолеты были приняты на вооружение в 2007 году, с тех пор минобороны израсходовало почти 5,3 млрд долларов на их ремонт и эксплуатацию.

Ожидается, что 12 машин SeaHawk стоимостью 930 млн долларов будут в ближайшее время доставлены в Австралию и приняты на вооружение ВМС.

Великобритания

В Британии назвали причину падения F-35B с борта авианосца Queen Elizabeth

Истребитель ВВС Великобритании потерял скорость и в конечном итоге упал в воду после того, как в воздухозаборник двигателя попал полиэтиленовый дождевик одного из военнослужащих, который был сорван сильным ветром.

К такому выводу пришла ранее сформированная в ВМС Британии специальная следственная группа.

«Дождевик члена экипажа попал в воздухозаборник F-35»: в Британии назвали причину падения истребителя с борта HMS Queen Elizabethhttps://t.co/9BjTjeR6Un pic.twitter.com/3DPB9NtUz3 — Военное обозрение (@topwar_ru) December 8, 2021

Также британская пресса сообщает, что военнослужащий с авианосца HMS Queen Elizabeth попал под арест после того, как загрузил видео с падением истребителя в море в Сеть. Его имя не называется.

Арест связан с тем, что такого рода публикацию военное командование определило как утечку секретной информации. По последним сведениям, опубликовавший кадры британский моряк имел отношение к управлению системой видеонаблюдения на авианосце.

Индия

Крушение Ми-17В-5

В штате Тамилнад 8 декабря произошла катастрофа с вертолетом Ми-17В-5 ВВС Индии.

На его борту находился начальник штаба обороны вооруженных сил генерал Бипин Рават, его жена и высокопоставленные военные. По данным индийских СМИ, 13 из 14 человек, находившихся на борту, погибли, включая Равата. За жизнь единственного выжившего борются врачи.

Horrific Mi-17V5 helicopter crash in India. Gen #BipinRawat, Chief of Defence Staff, on board. Disturbing visuals. pic.twitter.com/5dCl2tnELs — Sameer ‘Sadiq’ Bhat (@sadiquiz) December 8, 2021

Разбившийся вертолет был 2012 года постройки. Названа возможная причина катастрофы — плохие погодные условия. Из-за сильного тумана видимость достигла критически низкого значения.

Канада

ВВС Канады остановили полеты вертолетов CH-148

19 из 23 вертолетов Sikorsky CH-148 Cyclone были отстранены от полетов после обнаружения трещин на хвостовых балках. Еще две не летают по иным причинам. Только две машины сейчас полностью готовы к использованию.

В начале 2000-х годов CH-148 Cyclone был выбран Оттавой для замены устаревших CH-124 Sea King. Вооруженные силы Канады — единственные, кто использует этот тип вертолетов.

A routine inspection on one of our CH-148 Cyclone helicopters discovered cracks within the tail section of the aircraft. A Special Inspection was immediately ordered across the fleet to confirm the extent of the problem, and 19 out of 23 aircraft were found to have these cracks. pic.twitter.com/9TcUr4xRKo — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) December 6, 2021

Приобретение Cyclone подверглась резкой критике, при этом бывший министр обороны Питер Маккей назвал программу приобретения CH-148 «худшей закупкой в истории Канады».

Обнаружение трещин в хвостовых балках в таком количестве вертолетов может указывать на серьезные проблемы с техникой, каждая из которых стоит более 150 млн долларов, а их возраст не превышает и пяти лет.

Россия

Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах при заключении оружейных контрактов

По сведениям гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, все сделки называются в долларах для удобства подсчета. В реальной работе российская государственная компания практически на 100% отошла от использования американской валюты.

РФ и Индия отказались от доллара при расчетах по оружейным сделкам



https://t.co/S7nFttZktB — Интерфакс (@interfax_news) December 7, 2021

Что касается Индии, то все взаиморасчеты ведутся в рублях и рупиях. Кроме того, активно практикуются офсетные проекты, которые присутствуют и в подписанных с Нью-Дели контрактных документах.

По словам Михеева, такой подход исключает возникновение риска задержки в платежах при выполнении обязательств перед партнерами.

Модернизированные Ми-8 прилетели в войска

Первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в Вооруженные силы РФ, сообщил журналистам сотрудник военно-промышленного комплекса.

Всего подписано два контракта на поставку этих машин, с датами исполнения обязательств в 2021 и 2022 годах соответственно. Точное количество техники остается неизвестным в силу секретности информации.

Ми-8АМТШ-ВН представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения.

Вооруженные силы РФ получили новейшие вертолеты огневой поддержки спецназа: Ми-8АМТШ-ВН.



«Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», — пишут СМИ. pic.twitter.com/DuziI7gYSv — Известия (@izvestia_ru) December 6, 2021

Машина имеет увеличенную крейсерскую и максимальную скорость полета до 280 км/ч, а также взлетный вес до 13,5 тонны.

Вертолет оснащен бортовым комплексом обороны «Президент-С». Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузового отсека полностью закрыты съемной облегченной кевларовой броней. Техника вооружена двумя 12,7-мм пулеметами КОРД и может оснащаться различными управляемыми и неуправляемыми ракетами, пушечными контейнерами и т. д.

Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства истребителей Су-30МКИ

Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства истребителей Су-30МКИhttps://t.co/Lc7tsRJcLZ pic.twitter.com/HKURa5EdM4 — РИА Новости (@rianru) December 6, 2021

Достаточно долгое время на предприятии HAL по российской лицензии производятся самолеты Су-30МКИ. На сегодняшний день ведутся переговоры об увеличении этого количества, примерно на 50 единиц.

Москва купит у Ростеха территорию бывшего завода «РСК «МиГ»

Ростех отменил конкурентные торги по продаже территории бывшего завода «МиГ» возле метро «Динамо». Эти земли, оцененные ранее в 40 млрд рублей, купит город Москва.

«Аукцион отменен. На текущий момент нет ни одной заявки. Есть покупатель, готовый заплатить рыночную цену и лучше всех знающий, что делать с этой землей — это город Москва. И для столицы, и для нашей компании это лучший вариант из всех возможных», — сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

Москва купит у "Ростеха" территорию бывшего завода "МиГ"



https://t.co/7Pz0pcU1jD — Интерфакс (@interfax_news) December 10, 2021

Торги были объявлены в ноябре 2021 года. На продажу выставлялись три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости. Начальная цена лота была 35,5 млрд руб., затем ее повысили до 40 млрд руб.

Конкурс предусматривал оплату объекта в рассрочку, в случае с прямой продажей Москве деньги от сделки поступят максимально быстро в полном объеме уже в этом году. Вырученные средства будут иметь целевой характер и направлены на развитие авиастроения.

США

Новый БПЛА от General Atomics Aeronautical Systems

Компания GA-ASI представила 9 декабря новый ударный дрон Mojave. Прототип этого БПЛА уже совершил свой первый полет летом 2021 года.

Беспилотник Mojave ориентирован на возможность укороченного взлета и посадки без необходимости наличия ВПП и аэродромной инфраструктуры. Он сможет использовать необорудованные площадки.

В США представили беспилотник с возможностью взлёта и посадки на любые поверхности



В США компания General Atomics Aeronautical Systems представила новый беспилотник Mojave, который является развитием двух ударных БПЛА MQ-1C Gray Eagle и MQ-9 Reaper…https://t.co/dG05Pk4yH3 pic.twitter.com/mh6liBSc6I — Бессонная редакция (@ferraru) December 10, 2021

Новый беспилотный летательный аппарат построен с внедрением систем авионики и управления полетом уже известных ударных и разведывательных БПЛА военно-воздушных сил США — MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle-ER. Он будет оснащаться турбовинтовым двигателем мощностью 450 л. с.

Финляндия

F-35 выиграл конкурс на новый истребитель для ВВС Финляндии

Правительство Финляндии выбрало американский истребитель Lockheed Martin F-35A победителем программы HX.

Finland Selects the F-35



The Finnish government chose the F-35 as the winner of the HX Program. By selecting the F-35, Finland gains a significant capability to ensure stability in the region. pic.twitter.com/mcjY5WMm1z — F-35 Lightning II (@thef35) December 10, 2021

Boeing с F/A-18E/F Super Hornet, Dassault с Rafale D/E, Eurofighter Typhoon в варианте Tranche 3 и Saab с JAS 39 Gripen E/F проиграли в этом конкурсе.

Хельсинки получит 64 многоцелевых истребителя. Министр обороны страны Антти Кайкконен объяснил, что эта закупка обеспечит оперативные возможности военно-воздушным силам до начала 2060-х годов.

Самолеты обойдутся Финляндии в 8,4 млрд евро, а первые F-35 будут поставлены в 2026 году. Также Хельсинки закупил 200 крылатых ракет AGM-158 JASSM.

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