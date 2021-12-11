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Захарова ответила на сообщение CNN о планах ЦРУ на Россию и Китай

Политика
Захарова ответила на сообщение CNN о планах ЦРУ на Россию и Китай
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 11 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы ЦРУ по пересмотру методов подготовки разведчиков. Дипломат ответила на распространившуюся информацию в Telegram-канале.

Компания CNN распространила сведения об изменениях в ЦРУ. Преобразования помогут ведомству сфокусироваться на России и Китае, уточнили в СМИ. До этого управление больше 20 лет было сосредоточено на борьбе с терроризмом.

«Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», — написала дипломат в Telegram.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об агентах ЦРУ среди советников российского правительства в 90-х. По словам президента, как минимум один сотрудник американской разведки тогда был причастен к работе во власти в стране.

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Все новости / Политика / Захарова ответила на сообщение CNN о планах ЦРУ на Россию и Китай
россия захарова цру cnn
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