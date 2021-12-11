Москва, 11 декабря. Американский самолет RC-135W совершил полет вблизи границ Донецкой и Луганской народных республик с целью сбора разведывательной информации, сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Миссия RC-135W в небе над Восточной Украиной имела две главные цели, заявил Виктор Баранец в интервью изданию «ПолитРоссия».

«Самолет прилетел, чтобы провести разведку и еще раз убедиться, что того 100-тысячного войска России на границе с Украиной нет. Он еще и наблюдает за нашими войсками, которые стоят далеко от украинской границы», — объяснил военный обозреватель «КП».

По словам Баранца, самолет-разведчик ВВС США также собирал данные об оборонительных укреплениях защитников Донбасса с целью организации наступления ВСУ. Однако если RC-135W или другой американский самолет рискнет нарушить воздушные границы ДНР и ЛНР, его следует немедленно уничтожить, предупредил собеседник «ПолитРоссии».

«Самолет ждет смерть, если он залезет в воздушное пространство Донецкой области. Это будет урок очень хороший», — подчеркнул Баранец.

Любые попытки незаконного вторжения в ДНР и ЛНР будет иметь фатальные последствия для их участников, резюмировал военный обозреватель «КП».

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