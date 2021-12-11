Музыкант Чарльз Ингаллс загадочно скончался в гостинице Нэшвилла

Нэшвилл, 11 декабря. Правоохранители разбираются в загадочной смерти Чарльза Ингаллса. Он выступал под сценическим прозвищем CharlestheFirst, ему было 25 лет.

Факт смерти подтвердила группа Lab Group, в составе которой выступал музыкант. В коллективе отметили, что Ингаллс мог скончаться во сне, сообщило The Sun.

За несколько дней до смерти музыкант гастролировал в Нэшвилле и порадовал поклонников шоу. Он работал в направлениях электронной и танцевальной музыки. Его труп 10 декабря нашли в номере местной гостиницы, следы насилия отсутствовали.