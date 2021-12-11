Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 19:35
19:35
Общество
Самолет со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР по поручению Владимира Путина
19:33
Общество
Врач Здирук объяснил, как определить уровень иммунитета
19:32
Общество
BioRxiv: COVID-19 поражает жировую ткань человека
19:30
Политика
Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
19:30
Происшествия
Посетительница избила сотрудницу саратовского МФЦ из-за отказа в приеме
19:29
Политика
Министры иностранных дел Японии и Великобритании провели переговоры
19:27
Происшествия
Четырехлетняя девочка серьезно пострадала при столкновении легковушек в Твери
19:26
Весь мир
Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
19:23
Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
19:22
Весь мир
Власти Перу запретили новогодние торжества из-за штамма «Омикрон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Музыкант Чарльз Ингаллс загадочно скончался в гостинице Нэшвилла

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 18:24
Общество
Музыкант Чарльз Ингаллс загадочно скончался в гостинице Нэшвилла
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Нэшвилл, 11 декабря. Правоохранители разбираются в загадочной смерти Чарльза Ингаллса. Он выступал под сценическим прозвищем CharlestheFirst, ему было 25 лет.

Факт смерти подтвердила группа Lab Group, в составе которой выступал музыкант. В коллективе отметили, что Ингаллс мог скончаться во сне, сообщило The Sun.

За несколько дней до смерти музыкант гастролировал в Нэшвилле и порадовал поклонников шоу. Он работал в направлениях электронной и танцевальной музыки. Его труп 10 декабря нашли в номере местной гостиницы, следы насилия отсутствовали.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Музыкант Чарльз Ингаллс загадочно скончался в гостинице Нэшвилла
смерть отель музыкант
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать