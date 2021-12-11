Обновленный Tesla Cybertruck проходит испытания в США

Вашингтон, 11 декабря. Электрический пикап Tesla Cybertruck испытывают на треке в Калифорнии. Официально эту модель представили два года назад, но дату серийного производства постоянно переносят, сообщает CarsWeek.

Нынешний Cybertruck отличается от первого варианта. В частности, на лобовое стекло добавлен огромный дворник. Также выделяются большие зеркала заднего вида. Пикап способен проехать 950 км без дополнительной зарядки и разогнаться до 100 км/ч за три секунды.

Перед запуском серийного производства создатели Cybertruck намерены испытать возможности силовой установки, состоящей из четырех электродвигателей — по одному на каждое колесо. Все они станут поворотными, а это значит, что водитель сможет разворачивать машину на месте или даже двигаться боком. На тесных парковках такая функция станет хорошим подспорьем.