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Метеоры Геминиды пролетят в зоне видимости с Земли в ночь с 13 на 14 декабря

Общество
Метеоры Геминиды пролетят в зоне видимости с Земли в ночь с 13 на 14 декабря
NASA

Москва, 11 декабря. Жители Земли смогут увидеть ярчайший звездный дождь Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, сообщили специалисты Московского планетария.

Это один из самых мощных ежегодных метеорных потоков, проходящих в зоне видимости с Земли с 4 по 17 декабря. Астрономы ожидают вылета до 120 метеоров в час. Они белые и яркие, их скорость составляет около 35 километров в секунду.

Увидеть Геминиды можно после двух часов по московскому времени, самое удачное время для наблюдения — после полуночи.

«В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон», — рассказали в планетарии.

Фаэтон — не комета, у него нет комы и хвоста, эксперты считают его промежуточным объектом между астероидом и кометой.

Члены Иркутского регионального астрономического общества (ИРАО) Юлия и Валерий Шевцовы запечатлели одну из самых ярких комет 2021 года — C/2021 A1 Леонард. В скором времени космический объект пролетит в максимальной близости к Земле — 12 декабря расстояние между ними составит всего 34,9 млн километров.

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метеор звездный дождь гиминиды
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