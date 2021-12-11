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Политолог Сатановский: заявление Варшавы о «разделении Европы» не имеет смысла

Политика
Политолог Сатановский: заявление Варшавы о «разделении Европы» не имеет смысла
pixabay.com

Москва, 11 декабря. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отстаивает интересы не своего государства, а США. Таким мнением в Telegram-канале поделился политолог Евгений Сатановский.

Польский премьер считает, что Россия хочет «разделить Европу». По его мнению, западным государствам стоит принять решение в пользу жестких санкций в отношении РФ. Однако, как пишет Сатановский, выступления Варшавы в этом случае не имеют смысла.

«Сто раз говорено и даже повторять это особо не интересно: Европа не едина, никогда не была единой и единой никогда не будет, тем более в отношении России. Как, кстати, и Польша. Там есть люди нормальные, трезвые и не замороченные ничем особым, которым просто хочется жить самим и давать жить соседям, не вмешиваясь в их дела. Особенно если они от этих соседей зависят, как зависит от России, как бы она ни выкаблучивалась, Польша», — прошелся по политику эксперт после антироссийского заявления.

Политолог Сатановский: заявление Варшавы о «разделении Европы» не имеет смысла
Global Look Press / Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Политолог добавил, что входящие в состав Евросоюза государства никогда не придерживались единой позиции по взаимодействию с Москвой. При таком исходе коалиция не может быть единой, утверждает Сатановский.

Ранее Моравецкий высказался против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В случае допуска его реализации Запад покажет свою слабость, убежден премьер-министр.

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россия польша сатановский моравецкий
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