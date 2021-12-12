Как семья убитого премьер-министра Ливана отомстила «Хезболле» при помощи Вашингтона

Признание «Хезболлы» террористической организацией обошлось в существенную сумму долларов. Заказчиком политической кампании стал один из влиятельнейших бейрутских кланов. Об этом говорят обнародованные американским правительством документы.

Кому и сколько заплатили ливанские политики, чтобы добиться санкций со стороны Вашингтона против проиранской шиитской группировки, и что сто причиной всего этого — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Миллиардер из списка Forbes Бахаа Харири включился в политическую борьбу в Ливане. 8 декабря французское издание Intelligence Online сообщило о начале работы его движения «Вместе за Ливан» Sawa li Lubnan, которое приступило к открытию новых офисов в своей стране.

Bahaa Hariri's political aspirations are now barely hidden via his Sawa li Lubnan movement as he focuses his approach on fighting Hezbollah. In addition his relay CT Group is in Washington to push hard for new sanctions against the Shiite group. #Lebanon https://t.co/2qgDjHtzxe — Intelligence Online (@Intel_Online) December 8, 2021

Главным противником богатейшего выходца из Бейрута стала влиятельнейшая в Ливане проиранская политическая сила «Хезболла», которую сам Харири называет террористической.

«Мы не пойдем на компромисс с этой организацией. Она должна быть распущена», — говорит бизнесмен.

Политическое противостояние может стать очередным витком борьбы Вашингтона с тегеранским влиянием в регионе с поправкой на то, что сможет ли Бахаа Харири найти поддержку в Белом доме. В этом ему пытается помочь лоббистская компания CTF Global LLC.

Стоимость контракта оценена в ежемесячную сумму в 50 000 долларов. К концу года выплаты могут составить 600 тысяч долларов. Но эта сумма может быть пересмотрена. Такая процедура предусмотрена заключенным договором, в соответствии с которым стороны решили обсуждать возможное изменение финансовых вопросов каждые три месяца.

Информация о контракте ливанского миллиардера содержится в базе данных Министерства юстиции США. Такие сведения предаются огласке в соответствии с американским Законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

Международная редакция ФАН продолжает публикацию материалов, посвященных лоббистам ближневосточных стран в Соединенных Штатах. Накануне рассказывалось о том, как продвигает свои интересы Турция. А до этого описывались схемы аналогичной работы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Как лоббисты усиливают санкции против «Хезболлы»

Фирма CTF Global LLC была основана австралийскими консерваторами и стратегами Марком Текстором и Линтоном Кросби. Договор с этими лоббистами Бахаа Харири подписал в начале сентября 2021 года.

"CTF Global LLC (formerly filing as The Grossman Group, LLC" https://t.co/pVG9goQ2x4 — E.C.Everett (@ECEverett1) February 3, 2018

За прошедшие три месяца компания развила бурную деятельность. Действуя через свое влиятельное подразделение CT Solutions & Private Advisory, консалтинговая компания обратилась к двум сенаторам: республиканцам Роберту Менендесу и Джеймсу Э. Ришу. Оба парламентария работают в комитете по международным отношениям, причем Менендес является председателем этого ведомства.

Лоббисты сумели убедить парламентариев в необходимости усилить санкции против «Хезболлы». 29 октября американские политики направили письмо с обращением об этом в адрес государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы американского минфина Джанет Йеллен.

«Мы призываем правительство принять меры для дополнения объявленных рамок санкций ЕС и тесно сотрудничать с коллегами как в Брюсселе, так и в столицах государств-членов для координации действий с тем, чтобы ливанские политики, в числе которых члены и сторонники «Хезболлы», полностью понимали последствия их поведения, включая замораживание любых активов, подпадающих под юрисдикцию США», — говорится в письме сенаторов.

Аналогичное предложение выдвинул и сам Саад Харири в своем обращении заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

Федеральное агентство новостей /

Одновременно с этим нанятые им лоббисты обратились к конгрессмену-демократу Грегори Уэлдону Миксу, который возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам. Они попросили призвать наложить санкции на связанных с «Хезболлой» лиц в соответствии с Законом о глобальной ответственности за права человека.

Уже в начале октября парламентарий выступил с письмом в адрес Блинкена. Его поддержала группа из 24 депутатов Демократической партии, которые входят в профильный комитет Палаты представителей США.

«Мы пишем, чтобы выразить глубокую озабоченность усугубляющимся экономическим и политическим кризисом в Ливане, который дестабилизирует страну и представляет явные риски для всего региона», — говорится в этом депутатском запросе американских демократов.

Конгрессмены подчеркнули опасность, которая исходит «от транснациональных преступных сетей и о других угрозах «Хезболлы». Они призвали к «незамедлительным и значительным действиям США», направленным на «облегчение страданий ливанского народа и для предотвращения экономического коллапса» в Ливане.

Семья Харири выходит на тропу политической войны

Нынешние действия лоббистов стали очередным этапом усиления влияния в США семьи бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Он был убит 14 февраля 2005 года в результате взрыва бомбы возле отеля St. George в центре Бейрута.

Специальный трибунал по Ливану признал виновным в совершении этого преступления члена «Хезболлы» Салима Джамиля Айяша. По одному из предположений он получил приказ от своего руководства, но следователи не смогли собрать достаточную базу, подкрепляющую эту версию.

«Нет доказательств, что руководство организации причастно к теракту, но у судебной коллегии есть основания считать, что это движение имело мотивы для устранения Харири и его политических союзников», — заявил судья при оглашении приговора.

Поводом для этих подозрений стала причастность к упомянутой ливанской политической группировке еще трех фигурантов уголовного дела.

Руководство «Хезболлы» в свою очередь отрицает обвинения в заказе теракта. Тем не менее глава этой организации Хасан Насралла отказался выдать обвиненных международным трибуналом.

«Даже через 300 лет власти не смогут их тронуть», — заявил шиитский шейх, комментируя обвинительное заключение.

Убийство Рафика Харири, пожалуй, стало для его семьи поводом для своеобразной политической «кровной мести», объявленной против «Хезболлы». Но в самом начале клану пришлось выдержать колоссальное давление со стороны шиитской группировки.

В апреле 2005 года Саад Харири стал лидером суннитского «Движения за будущее», созданного его покойным отцом. В 2007 году эта организация превратилась в партию.

После гибели отца Саад Харири стал членом парламента, а в ноябре того же года сын погибшего политика получил первое назначение на пост премьер-министра Ливана, который он занимал до 13 июня 2011 года.

Внутри страны Сааду Харири пришлось проводить трудные переговоры с «Хезболлой», в результате которых политику удалось сформировать кабинет министров. Готовность к компромиссу со стороны премьер-министра была сознательным шагом, благодаря чему семье Харири удалось спрятать свои возможные намерения.

Прошло уже пять лет и казалось, что родственники погибшего смирились с утратой. Но именно в этот момент влиятельный ливанский политический клан начал свой поход на Вашингтон.

Первый контракт

В ноябре 2010 года американский минюст зарегистрировал первый контракт между холдингом Millennium Services Group и лоббистской компанией Duane Morris Government Affairs.

Nancy Roberts is now a Managing Director at Duane Morris Government Affairs. #lobbying — WashingtonRepresentatives.com (@LobbyistsInfo) February 25, 2010

Договор предусматривал специальные услуги по обслуживанию интересов Харири, а также оговаривал работу над разъяснением его роли в «обеспечении мира и стабильности в Ливане и на Ближнем Востоке перед политиками США».

Среди прочих целей в документе оговаривалось «повышение осведомленности американцев о важности Ливана для США, а также необходимость создания ливано-американской политической группы действий».

Контракт предусматривал ежемесячные выплаты в 25 000 долларов за координационные встречи в период с февраля 2010 по февраль 2011 года. Кроме того, оговаривалась оплата за другие работы.

В списке оказанных услуг лоббистами из США упоминаются встречи с тогдашним директором департамента Ближнего Востока Дэном Шапиро, который в августе 2011 года стал послом США в Израиле. Кроме того, были обеспечены контакты с Николь Шампань и Сьюзан Риггз из ливанского офиса американского госдепа.

President Obama official schedule and guidance, May 24, 2010. Lebanon P.M. Saad Hariri; Asian-American reception:... http://bit.ly/aE1Gry — Lynn Sweet (@lynnsweet) May 24, 2010

Одним из контрагентов со стороны американской компании выступала уроженка Ливана Амаль Мудаллали. Именно она 12 января 2011 года обеспечивала сопровождение встречи ливанского премьер-министра с тогдашним лидером Соединенных Штатов Бараком Обамой.

Тот контакт с американским президентом сыграл роковую шутку с бейрутским политиком. После появления фотографии, на которой глава бейрутского кабмина позировал с Обамой, оппозиция вышла из состава правительства Ливана. Это привело к отставке Саада Харири в июне 2011 года.

Поверенная в делах Харири

Упомянутая Амаль Мудаллали стала одной из ключевых фигур, которая обеспечивала интересы семьи Харири. Она прибыла в Соединенные Штаты из Ливана. После долгих лет учебы и работы в США женщина получила гражданство в 2009 году.

Ее знакомство с семьей Рафика Харири началось в девяностых годах прошлого столетия. В период с 1998 по 2000 годы она была советником по внешней политике позднее погибшего премьер-министра Рафика Харири.

Федеральное агентство новостей / wilsoncenter.org / Wilson Center

Опыт работы в зарубежных изданиях и в компании Duane Morris позволил уроженке Ливана понять систему политического устройства Соединенных Штатов и сформировать коммуникативные принципы отношений с американскими политиками.

В 2011 году Амаль Мудаллали основала компанию Bridges International Group. В течение последующих нескольких лет именно эта фирма будет заботиться о политических интересах семьи Харири на американском плацдарме. Доподлинно неизвестно, что именно стало причиной регистрации собственной фирмы. Возможно, ее не устроила роль представителя другой компании, и она захотела работать на себя.

Так или иначе, но в списке FARA есть сведения о договоре между новой компанией Амаль Мудаллали и ее прежним компаньоном. Регистрационные данные этого документа совпадают с датой подачи заявки на включение в базу американского минюста собственной лоббистской организации поверенной в дела Харири.

В роли контрагента Мудаллали согласилась «предоставлять Millennium стратегические консультационные услуги в США».

Эти работы включили продвижение интересов теперь уже ее партнера, а также повышение авторитета Ливана в Соединенных Штатах, взаимодействие с аналитическими центрами для укрепления позиций Бейрута, информирование официальных лиц в Вашингтоне о ситуации в упомянутой ближневосточной стране с анализом политических, экономических, военных и культурных событий.

Стоимость контракта оценена в 17 000 долларов, которые должны выплачиваться регулярно. Перечисление денег планировалось в начале каждого месяца посредством банковского перевода. В случае появления дополнительных расходов Амаль Мудаллали договорилась о согласовании компенсации лишних трат.

В период с 1 декабря 2011 по 31 мая 2012 года Bridges International Group заработала 108 871 доллар. Из этой суммы 102 тысячи пошли на оплату консультаций. А еще 6871 доллар Мудаллали получила в качестве компенсации «деловых расходов, связанных с клиентом». В их число вошли траты на канцелярию, телефонную связь, командировочные, питание в поездках.

Building bridges in international relations: A group of international students is spending three weeks in the Mont... http://bit.ly/cmw4A3 — Channel 3 News (@wcax) July 14, 2010

В рамках этого партнерства она отчиталась о 28 пунктах выполненных работ, в число которых вошли переписки по электронной почте, а также встречи с представителями политического истеблишмента Соединенных Штатов.

Основной тематикой контактов стали отношения между Ливаном и США. И в ходе исполнения своих обязательств Амаль Мудаллали имела контакт с политическим советником «Движения за будущее» Мохаммадом Чата, который был послом Ливана в США в период с 1997 по 2000 годы.

Лоббистская компания сумела установить отношения с несколькими должностными лицами и советниками государственного департамента США по делам Ближнего Востока, сенаторами из комитета по иностранным делам, который в то время возглавлял Джон Керри.

Поверенная в делах семьи Харири координировала встречи бывшего премьер-министра Ливана Фуада Синьора, который встретился с заместителем советника по национальной безопасности Деннисом МакДонафом и с первым заместителем министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Дэвидом Коэном.

Кроме того, Амаль Мудаллали организовала встречу Фуада Синьора с Колином Кейлом, который был советником по национальной безопасности Джо Байдена, находившегося в тот момент в должности вице-президента США.

По завершении контракта клан погибшего от рук члена «Хезболлы» ливанского политика продолжил сотрудничество с Амаль Мудаллали. До середины 2015 года она помогала Надеру Харири, который специализировался на экономической тематике.

Lebanese individuals that were named in the Panama Papers in 2016:



1. Elias Bou Saab

2. Tahseen Khayat

3. Nader Hariri

4. Neaamat Fram

5. Saad Andary

6. Marianne Houwayek



Lebanese entities that were named:



1. HSBC Lebanon

2. Audi Bank.

3. al-Jadeed

4. Medgulf — J. (@the_levantist) December 11, 2019

В ходе ряда встреч поднимались проблемы безопасности, а также обсуждалась военная тематика. На них присутствовал непосредственно Саад Харири. Это помогло политику установить контакты с советником Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс, заместителем министра обороны США Кристин Уормотт, а также Джоном Маккейном, который возглавлял сенатский комитет по вооруженным силам.

После декабря 2015 года семья Харири продолжила сотрудничество с Амаль Мудаллали. До мая 2016-го она обеспечивала встречи секретаря «Движения за будущее» Ахмада Харири. Политик признал, что этот период был наиболее всеобъемлющий, нежели предшествующие.

Lebanese leader Ahmad Hariri: "democracy is more than elections", so true, Bush and US take note! #FutureMovement #ALDEconBarca #ArabSpring — L⭕️usewies vd Laan (@LousewiesvdLaan) March 30, 2012

Первые годы участия в лоббистских компаниях требовали более высоких расходов для семьи Харири, поскольку эта работа еще только начиналась.

Документы в базе американского минюста показывают широкомасштабную деятельность клана погибшего в 2005 году премьер-министра Ливана. Амаль Мудаллали представляла интересы этой политической группировки в течение семи лет.

За эти года уроженка Ливана сумела заработать 726 650 долларов. Ее труд переговорщика увенчался вступлением в дипломатический корпус. Она стала представителем Ливана в Организации Объединенных Наций (ООН) с декабря 2018 года.

Ливанское лобби после Мудаллали

Влиятельная группировка погибшего в 2005 году политика теперь подписывает новые контакты с другими компаниями. В ноябре 2016-го Саад Харири снова стал премьер-министром. Во второй раз пост главы кабмина он занимал до января 2020 года.

В этот период ливанский кабмин нанял индивидуального лоббиста Вильяма Брука. Соответствующий регистрационный документ в базе данных американского минюста датирован 11 мая 2017 года.

А в 2019 году к лоббистским услугам прибегнул президент Ливана Мишель Аун. Он нанял своего собственного советника Антуана Хаддада. Тот занялся продвижением позиций, поддерживаемых Вашингтоном в этом регионе.

Тематическая повестка, продвигаемая в этот период, включила в себя вопросы помощи в сохранении независимости, суверенитета, национального единства и территориальной целостности Ливана.

«Регистрант считает, что процветающий и стабильный Ливан может внести важный вклад в развитие Ближнего Востока», — говорится в документе FARA.

Минюст США был уведомлен о работе Антуана Хаддада над продвижением постоянной финансовой поддержки Вашингтона Ливану и ливанским силовым структурам, судебной и экономической системе ближневосточной страны, а также над созданием привлекательного инвестиционного климата, расширением торговых отношений и устранением препятствий для торговли в соответствии с существующим рамочным соглашением.

В документе говорится, что Антуан Хаддад получал за свои услуги чисто символическую месячную плату в размере одного ливанского фунта (около пяти копеек по курсу Центрального банка РФ на начало декабря 2021 года).

Провальное контрлобби партнера «Хезболлы»

В июле 2019 года в базе американского минюста появился примечательный документ. Проживающий в Румынии итальянский бизнесмен Марио Ла Сала заключил контракт с экс-сотрудником Конгресса США Александром Беклесом.

Прежде имя итальянца появлялось в рамках коррупционного скандала. В апреле 2018 года газета La Repubblica рассказывала об уголовном деле, фигурантом которого стал Марио Ла Сала.

“Tangenti dalla Romania”: l'eurodeputato forzista La Via sfiorato dall'indagine belga https://t.co/yEn1CISPNW — Repubblica (@repubblica) April 26, 2018

Предприниматель был назван участником серых схем, в рамках которых осуществлялись крупные операции, связанные с отмыванием денег. Расследованием занимался Суд Европейского союза (ЕС).

Судя по опубликованным FARA документам, итальянский бизнесмен также имел некоторые дела с ливанским истеблишментом. Марио Ла Сала являлся консультантом лондонской компании BB Energy Trading и представлял интересы бывшего министра иностранных дел Ливана Джебрана Бассиля.

Марио Ла Сала намеревался повлиять на отношения между Соединенными Штатами и Ливаном, а также его соседями. По условиям устного соглашения итальянский предприниматель должен был организовать ряд встреч с политическими лидерами и американскими парламентариями.

В числе политиков упоминались сенаторы Джеймс Риш, Роберт Менендес, Митт Ромни, а также конгрессмены Джеймс Клайберн, Чарли Крист, Элиот Энгл, Тэд Дойч, Андре Карсон, Карен Басс, Бенни Томпсон, Майл МакКол.

Стоимость контракта была объявлена в объеме 20 000 долларов, из которых пять тысяч были выплачены авансом. Остаток планировалось выдать в конце июля 2019 года по истечению договора.

Документ был заключен сроком на пять месяцев, но работа завершилась уже через 30 дней. В официальных источниках нет информации, что послужило причиной для этого шага. Скорее всего, тогдашний главный дипломат Ливана понял, что идея с лобби была провальной, поскольку у него сохранялись существенные разногласия с Белым домом.

Саад Харири называл Джебрана Бассиля «теневым» президентом, считая, что тот влияет на 87-летнего главу государства, будучи супругом одной из трех дочерей ливанского лидера. Но это не главная причина размолвок главы ливанского МИД с Вашингтоном.

Во время визита тогдашнего госсекретаря США Майка Помпео Бассиль принялся защищать «Хезболлу», которую американские власти уже признали террористической организацией.

«Мы с ними против Израиля и терроризма», — заявлял глава ливанского МИД, намекая на шиитскую группировку.

Эти высказывания не стали неожиданностью, поскольку возглавляемый Джебраном Бассилем христианский блок «Свободное политическое движение» (FPM) заключил союз с «Хезболлой» в 2006 году.

В ноябре 2020 года Соединенные Штаты ввели против Бассиля санкции.

«Системная коррупция в политической структуре Ливана, примером которой является Бассиль, сумела подорвать основу эффективного правительства, которое служит ливанскому народу», — говорилось в заявлении тогдашнего министра финансов США Стивена Мнучина.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, поддержка «Хезболлы» стала частичной мотивацией, почему Белый дом ввел санкции против бывшего министра иностранных дел Ливана.

В документах FARA не указываются причины, почему Джебран Бассиль решил прибегнуть к услугам лоббистов. Не исключено, что политические силы ощутили на себе усиление влияния семьи Харири в Вашингтоне. А может быть, поводом для этого стало признание «Хезболлы» террористической организацией со стороны Вашингтона.

Так или иначе, но выстроенная за годы работы лоббистская машина Амаль Мудаллали оказалась весьма эффективной. Семья Харири сумела нанести серьезный политический удар по убийцам главы клана в 2005 году.

Встречное лобби сторонника «Хезболлы» не принесло интересующего его результата, а поддержка проиранской организации сыграла злую шутку с Джебраном Бассилем, который сам стал жертвой американских санкций.