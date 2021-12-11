Нерезиденты сократили вложения в российские ОФЗ на 106 млрд рублей

Москва, 11 декабря. Отток средств иностранных инвесторов в российские облигации федерального займа увеличился в два раза в ноябре, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Центробанк РФ.

За последний месяц осени отток вырос по сравнению с октябрем вдвое. Иностранные инвесторы сократили вложения ОФЗ на 106 млрд рублей. На начало месяца нерезидентам принадлежало госбумаг на сумму более 3 трлн 328 млрд рублей.

Наибольшие объемы продаж состоялись 23 и 26 ноября. В эти дни стало известно о переназначении Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы США и о появлении нового штамма коронавируса «Омикрон».

По оценкам аналитиков, увеличение ключевой ставки Банком России сразу на 1 процентный пункт может спровоцировать очередную волну распродажи госбумаг.

Генеральный директор компании «Главторг» Карен Налбандян ранее объяснил привлекательность облигаций для российского малого и среднего бизнеса.