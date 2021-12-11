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Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 18:01
Шоу-бизнес
Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы
instagram.com  /  @buzova86 / @lenamyro

Москва, 11 декабря. Писательницу и блогера Лену Миро насмешили попытки телеведущей Ольги Бузовой оправдаться за лишний вес. По ее мнению, звезде не поможет ни правильно подобранная одежда, ни выгодный ракурс, если она «заматерела».

Незадолго до этого в Сети появились кадры Бузовой, на которых заметно, что певица прибавила в весе. Ее наряд невыгодно подчеркивал раздавшуюся талию.Ведущая поспешила оправдаться, опубликовав в Instagram видео в неглиже. Лена Миро иронично прокомментировала попытки Бузовой сохранить лицо.

«Не спрашивайте меня, откуда у Бузовой эта одежда. У человека лет 40 не было секса — не ходит же она дома одна в чулках? Думаю, купили по случаю на распродаже как раз для этого видео. Чтобы всем вам, заразам, доказать, насколько Оленька сексуальна», — иронично написала Миро в ЖЖ.

Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы
Prt Scr instagram.com / @buzova86

По мнению писательницы, наличие красивого нижнего белья в глазах звезды — это признак сексуальности. А вот «сильно объемная задница» — это уже детали. Теперь никто не осмелится сказать, что Бузова не привлекает мужчин, пошутила Миро. Ее позабавило, как «почти сорокалетняя тетка» выжимает сексуальность «квадратной задницей», пишет издание «Дни.Ру».

Ранее продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что хорошо знаком с Бузовой. Артистка, как утверждает музыкальный менеджер, начинала свою карьеру уборщицей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы
бузова миро фигура
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