Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 19:34
19:33
Общество
Врач Здирук объяснил, как определить уровень иммунитета
19:32
Общество
BioRxiv: COVID-19 поражает жировую ткань человека
19:30
Политика
Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
19:30
Происшествия
Посетительница избила сотрудницу саратовского МФЦ из-за отказа в приеме
19:29
Политика
Министры иностранных дел Японии и Великобритании провели переговоры
19:27
Происшествия
Четырехлетняя девочка серьезно пострадала при столкновении легковушек в Твери
19:26
Весь мир
Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
19:23
Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
19:22
Весь мир
Власти Перу запретили новогодние торжества из-за штамма «Омикрон»
19:20
Весь мир
Биньямин Нетаньяху рассказал об угрозах в адрес его семьи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Биньямин Нетаньяху рассказал об угрозах в адрес его семьи

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 19:21
Весь мир
Биньямин Нетаньяху рассказал об угрозах в адрес его семьи
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Тель-Авив, 11 декабря. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его семья получали угрозы в свой адрес. Политик поделился информацией об этом в социальных сетях.

На своей личной странице Нетаньяху опубликовал видео, в котором рассказывает о произошедшем. Там он показал фотографию письма злоумышленников, которое получил несколько дней назад.

«Нас четверо израильтян, которые находятся за границей. Скоро мы возвращаемся в страну, чтобы убить Вас и вашего отца. Ты скоро умрешь», — говорится в послании.

При этом экс-глава израильского кабмина показал кадры, на которых один из активистов обращается к сыну политика Яиру Нетаньяху ни намекает на то, что после потери опеки службы безопасности с ним может что-то случиться. 

На этом фоне Нетаньяху заявил о намерениях подать жалобу в полицию, поскольку весьма серьезно оценивает полученные угрозы. Также он призвал спецслужбы не игнорировать происшествие.

«Важно помнить, что Ганди был убит всего через два дня после того, как его оставили без охраны», — напомнил бывший премьер-министр Израиля.

Служба безопасности планирует отозвать личных телохранителей жены и двоих сыновей политика в понедельник. Кроме того, семья экс-премьера Израиля лишится бронированных автомобилей.

Свой пост Биньямин Нетаньяху покинул 13 июня. По действующему законодательству, после увольнения с высокого поста ему предоставляется охрана в течение еще 20 лет, однако это правило не распространяется на родственников политика.

Кабинет министров утвердил предоставление государственной защиты для супруги и детей экс-главы израильского кабмина только на полгода, и 13 декабря этот срок истекает. Семейство чиновника пыталось добиться продления опеки силовиков, однако соответствующая просьба не была удовлетворена. Теперь политику, вероятнее всего, остается только спонсировать частных телохранителей из своего кармана.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Биньямин Нетаньяху рассказал об угрозах в адрес его семьи
израиль нетаньяху семья угрозы охрана
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать