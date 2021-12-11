Биньямин Нетаньяху рассказал об угрозах в адрес его семьи

Тель-Авив, 11 декабря. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его семья получали угрозы в свой адрес. Политик поделился информацией об этом в социальных сетях.

אל תפקירו את בטחונם של אשתי וילדיי. צפו >> pic.twitter.com/vVHE7lIx19 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 10, 2021

На своей личной странице Нетаньяху опубликовал видео, в котором рассказывает о произошедшем. Там он показал фотографию письма злоумышленников, которое получил несколько дней назад.

«Нас четверо израильтян, которые находятся за границей. Скоро мы возвращаемся в страну, чтобы убить Вас и вашего отца. Ты скоро умрешь», — говорится в послании.

При этом экс-глава израильского кабмина показал кадры, на которых один из активистов обращается к сыну политика Яиру Нетаньяху ни намекает на то, что после потери опеки службы безопасности с ним может что-то случиться.

На этом фоне Нетаньяху заявил о намерениях подать жалобу в полицию, поскольку весьма серьезно оценивает полученные угрозы. Также он призвал спецслужбы не игнорировать происшествие.

«Важно помнить, что Ганди был убит всего через два дня после того, как его оставили без охраны», — напомнил бывший премьер-министр Израиля.

Служба безопасности планирует отозвать личных телохранителей жены и двоих сыновей политика в понедельник. Кроме того, семья экс-премьера Израиля лишится бронированных автомобилей.

Netanyahu pleads for state to keep guarding family, citing ‘clear threat’ https://t.co/J2x3f5UTqI — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 10, 2021

Свой пост Биньямин Нетаньяху покинул 13 июня. По действующему законодательству, после увольнения с высокого поста ему предоставляется охрана в течение еще 20 лет, однако это правило не распространяется на родственников политика.

Кабинет министров утвердил предоставление государственной защиты для супруги и детей экс-главы израильского кабмина только на полгода, и 13 декабря этот срок истекает. Семейство чиновника пыталось добиться продления опеки силовиков, однако соответствующая просьба не была удовлетворена. Теперь политику, вероятнее всего, остается только спонсировать частных телохранителей из своего кармана.