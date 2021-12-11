Митрополит РПЦ призвал проявить снисхождение к курившему в храме блогеру из Читы

Москва, 11 декабря. Прикуривший от свечи в храме блогер из Читы раскаялся, и поэтому к нему нужно проявить снисхождение, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Блогер из Читы Виталий Мирошников в прошлом году прикурил от свечи в храме, выложил видео об этом в интернет, и позже был приговорен к году обязательных работ. Однако 19-летний юноша решил скрыться от наказания, уехав в Москву. Илларион отметил, что ужесточать наказание в связи с этим не нужно, ведь молодой человек уже принес свои извинения.

Инцидент, по мнению церковного иерарха, связан с нехваткой знаний о религии. Об этом, напомнил митрополит, говорил и сам прикуривший от свечи в храме блогер.

«Он сказал: я не получил никакого религиозного образования, и для меня вся эта сфера является закрытой», — заметил архиерей.

Митрополит Илларион выразил мнение, что восполнить знания о религии можно благодаря увеличению количества отведенных на основы религиозных культур часов в школах. Нынешнего короткого курса в 4 классе, который читается раз в неделю, категорически недостаточно, считает архиерей.

Оскорбление чувств верующих в Российской Федерации является преступлением, о совершении которого приходится жалеть. Извинения за подобные действия публикуются в сети регулярно. Впрочем, многие согласны с Митрополитом Илларионом в том, что иногда нужно проявлять снисхождение. К примеру, Ксения Собчак высказалась против травли блогеров, фотографирующихся на фоне храмов.