Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 19:34
19:33
Общество
Врач Здирук объяснил, как определить уровень иммунитета
19:32
Общество
BioRxiv: COVID-19 поражает жировую ткань человека
19:30
Политика
Глава ПМР Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России
19:30
Происшествия
Посетительница избила сотрудницу саратовского МФЦ из-за отказа в приеме
19:29
Политика
Министры иностранных дел Японии и Великобритании провели переговоры
19:27
Происшествия
Четырехлетняя девочка серьезно пострадала при столкновении легковушек в Твери
19:26
Весь мир
Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
19:23
Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота РФ зашел в филиппинский порт Манила
19:22
Весь мир
Власти Перу запретили новогодние торжества из-за штамма «Омикрон»
19:20
Весь мир
Биньямин Нетаньяху рассказал об угрозах в адрес его семьи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Всемирный банк выделит 280 млн долларов на обеспечение афганцев продуктами и лекарствами

Весь мир
Всемирный банк выделит 280 млн долларов на обеспечение афганцев продуктами и лекарствами
wikipedia.org  /  Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Кабул, 11 декабря. Всемирный банк заявил о намерении выделить 280 млн долларов из Целевого фонда реконструкции Афганистана на закупку продуктов, медицинских препаратов и предметов первой необходимости для жителей страны. Указанные средства пойдут на реализацию гуманитарных миссий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Большая часть денег (порядка 180 млн) будет передана ВПП, которая на эту сумму сможет обеспечить пищей около 2,7 млн человек. На остальные средства ЮНИСЕФ предоставит около 12,5 млн афганцев лекарства и медицинскую помощь. Сейчас страна переживет острый финансовый кризис, так что эта поддержка особенно актуальна. Значительная часть граждан проживает за чертой бедности и, по данным ООН, находится на грани голодной смерти.

Ранее высказывались опасения, что международные организации не станут размораживать финансовые резервы Афганистана, опасаясь санкций со стороны США. После захвата Кабула движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) Соединенные Штаты заблокировали на счетах в своих банках более 9,5 млрд долларов, принадлежащих правительству республики. Вашингтон отказывается предоставлять эти средства новым властям страны пока те не сформируют инклюзивное правительство и не подтвердят на деле соблюдение прав человека.

Этот шаг усугубляет финансовый и гуманитарный кризис в Афганистане, который особенно остро проявится в зимний сезон и может стать причиной массовой миграции населения в другие государства. Как сообщается, выделенные Всемирным банком деньги как раз являются частью замороженных ранее активов. Однако они не будут передаваться правительству талибов напрямую, поэтому данный шаг нельзя рассматривать как нарушение существующих санкций.

При этом ВОЗ, ВВП и ЮНИСЕФ — не единственные, кто поддерживает жителей южноазиатской страны. Недавно афганцы получили несколько десятков тонн гуманитарных грузов из России, о чем отчитывались сотрудники МИД РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Всемирный банк выделит 280 млн долларов на обеспечение афганцев продуктами и лекарствами
афганистан всемирный банк
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать