Всемирный банк выделит 280 млн долларов на обеспечение афганцев продуктами и лекарствами

Кабул, 11 декабря. Всемирный банк заявил о намерении выделить 280 млн долларов из Целевого фонда реконструкции Афганистана на закупку продуктов, медицинских препаратов и предметов первой необходимости для жителей страны. Указанные средства пойдут на реализацию гуманитарных миссий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Большая часть денег (порядка 180 млн) будет передана ВПП, которая на эту сумму сможет обеспечить пищей около 2,7 млн человек. На остальные средства ЮНИСЕФ предоставит около 12,5 млн афганцев лекарства и медицинскую помощь. Сейчас страна переживет острый финансовый кризис, так что эта поддержка особенно актуальна. Значительная часть граждан проживает за чертой бедности и, по данным ООН, находится на грани голодной смерти.

The frozen $280 from ARTF will be given to WFP and UNICEF to provide food and health services to millions of people in Afghanistan.https://t.co/tIob6KaQFh — Khaama Press (KP) (@khaama) December 11, 2021

Ранее высказывались опасения, что международные организации не станут размораживать финансовые резервы Афганистана, опасаясь санкций со стороны США. После захвата Кабула движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) Соединенные Штаты заблокировали на счетах в своих банках более 9,5 млрд долларов, принадлежащих правительству республики. Вашингтон отказывается предоставлять эти средства новым властям страны пока те не сформируют инклюзивное правительство и не подтвердят на деле соблюдение прав человека.

Этот шаг усугубляет финансовый и гуманитарный кризис в Афганистане, который особенно остро проявится в зимний сезон и может стать причиной массовой миграции населения в другие государства. Как сообщается, выделенные Всемирным банком деньги как раз являются частью замороженных ранее активов. Однако они не будут передаваться правительству талибов напрямую, поэтому данный шаг нельзя рассматривать как нарушение существующих санкций.

При этом ВОЗ, ВВП и ЮНИСЕФ — не единственные, кто поддерживает жителей южноазиатской страны. Недавно афганцы получили несколько десятков тонн гуманитарных грузов из России, о чем отчитывались сотрудники МИД РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.