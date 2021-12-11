Пекин, 11 декабря. США расставили для России две ловушки в разных частях мира, однако американские маневры уже не являются «тайной» для общественности. К такому выводу пришли авторы статьи на платформе Baijiahao.

Одной из ловушек, которую Вашингтон подготовил для Москвы, является ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. В указанном пространстве американцы регулярно проводят военные учения вместе с Японией, которая мечтает вернуть себе Курильские острова. Плюс ко всему по инициативе США был сформирован новый военный альянс AUKUS, целью которого является противостояние России и КНР в указанном регионе.

Второй ловушкой для России в Восточной Европе стала Украина. Авторы статьи уверены, что Вашингтон специально подталкивает Киев к рискованным поступкам, пытаясь обострить конфликт. Одним из примеров стал недавний инцидент с демаршем украинского корабля «Донбасс», который приблизился к Керченскому проливу в момент переговоров президентов России и США.

Федеральное агентство новостей /

«США пытаются выставить Россию неким военным преступником, а себя представить в образе хранителей мира. Однако истинные планы Вашингтона уже ни для кого не секрет, — отметили китайские обозреватели. – Соединенные Штаты все чаще проводят крупномасштабные военные учения вблизи российских границ, продвигают расширение НАТО на восток. Налицо попытка заманить РФ в ловушку, раздробить ее и ослабить», — сказано в статье.

Однако Россия твердо стоит на своих позициях и не поддается на провокации западных представителей. Китайские аналитики уверены, что именно Москва сегодня является главным противовесом гегемонии США, а остальные страны мира должны ее в этом поддерживать.

Политолог Григорий Миронов ранее предупредил об опасности эскалации конфликта на Украине по инициативе США. По его словам, Вашингтон специально подготовил масштабную дезинформационную кампанию о ситуации в Донбассе.