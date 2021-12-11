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Аналитики Baijiahao назвали Украину одной из ловушек США для России

Политика
Аналитики Baijiahao назвали Украину одной из ловушек США для России
Федеральное агентство новостей

Пекин, 11 декабря. США расставили для России две ловушки в разных частях мира, однако американские маневры уже не являются «тайной» для общественности. К такому выводу пришли авторы статьи на платформе Baijiahao.

Одной из ловушек, которую Вашингтон подготовил для Москвы, является ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. В указанном пространстве американцы регулярно проводят военные учения вместе с Японией, которая мечтает вернуть себе Курильские острова. Плюс ко всему по инициативе США был сформирован новый военный альянс AUKUS, целью которого является противостояние России и КНР в указанном регионе.

Второй ловушкой для России в Восточной Европе стала Украина. Авторы статьи уверены, что Вашингтон специально подталкивает Киев к рискованным поступкам, пытаясь обострить конфликт. Одним из примеров стал недавний инцидент с демаршем украинского корабля «Донбасс», который приблизился к Керченскому проливу в момент переговоров президентов России и США.

Аналитики Baijiahao назвали Украину одной из ловушек США для России
Федеральное агентство новостей /

«США пытаются выставить Россию неким военным преступником, а себя представить в образе хранителей мира. Однако истинные планы Вашингтона уже ни для кого не секрет, — отметили китайские обозреватели. – Соединенные Штаты все чаще проводят крупномасштабные военные учения вблизи российских границ, продвигают расширение НАТО на восток. Налицо попытка заманить РФ в ловушку, раздробить ее и ослабить», — сказано в статье.

Однако Россия твердо стоит на своих позициях и не поддается на провокации западных представителей. Китайские аналитики уверены, что именно Москва сегодня является главным противовесом гегемонии США, а остальные страны мира должны ее в этом поддерживать.

Политолог Григорий Миронов ранее предупредил об опасности эскалации конфликта на Украине по инициативе США. По его словам, Вашингтон специально подготовил масштабную дезинформационную кампанию о ситуации в Донбассе.

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