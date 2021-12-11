Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

Хохфильцен, 11 декабря. Сборная России по биатлону стала серебряным призером женской эстафеты в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в Австрии.

Шведская национальная команда выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победительницы допустили девять промахов, преодолев дистанцию в 24 километра за 1 час 13 минут и 52 секунды. Сборная России заняла второе место. В состав национальной команды входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Россиянки допустили десять промахов и уступили шведским биатлонисткам 29,1 секунды. Третье место в женской эстафете заняла сборная Франции.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала в спринте на этапе КМ в Хохфильцене. Он занял четвертое место, уступив бронзовому призеру гонки 1,5 секунды.