Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 18:05
18:05
Общество
Нижегородские депутаты поставили двойку чиновнику за срыв сроков нацпроекта
18:05
Весь мир
Всемирный банк выделит 280 млн долларов на обеспечение афганцев продуктами и лекарствами
18:02
Экономика
Нерезиденты сократили вложения в российские ОФЗ на 106 млрд рублей
18:02
Происшествия
Очередная труба с горячей водой лопнула на Дунайском проспекте в Петербурге
18:01
Шоу-бизнес
Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы
18:01
Общество
Центр Петербурга сковали пятибалльные пробки из-за гололеда
18:00
Общество
Спасатель Зуев рассказал, чем чреват выход на неокрепший лед Финского залива
17:57
Политика
Публицист Чаусов: к чему может привести новая оборонная стратегия США
17:47
Общество
Митрополит РПЦ призвал проявить снисхождение к курившему в храме блогеру из Читы
17:46
Весь мир
Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 17:43
Спорт
Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
sport.gov-murman.ru  /  КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохфильцен, 11 декабря. Сборная России по биатлону стала серебряным призером женской эстафеты в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в Австрии.

Шведская национальная команда выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победительницы допустили девять промахов, преодолев дистанцию в 24 километра за 1 час 13 минут и 52 секунды. Сборная России заняла второе место. В состав национальной команды входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Россиянки допустили десять промахов и уступили шведским биатлонисткам 29,1 секунды. Третье место в женской эстафете заняла сборная Франции.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала в спринте на этапе КМ в Хохфильцене. Он занял четвертое место, уступив бронзовому призеру гонки 1,5 секунды.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
биатлон кубок мира сборная россии эстафета хохфильцен
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать