Внешний вид дорогостоящего «суперэсминца» ВМС США разочаровал пользователей Twitter

Вашингтон, 11 декабря. Вид ржавого эсминца ВМС США USS Zumwalt на испытаниях стал достоянием общественности из-за случайного фото. Пользователи Twitter остались разочарованы состоянием самого дорогого корабля Соединенных Штатов.

Обозреватель американского журнала The Drive Тайлер Роговей опубликовал на сайте издания фотографию «суперэсминца» ВМС США. Корабль попал в кадр во время испытаний у берегов Южной Калифорнии. Как отметил автор, новый и дорогостоящий эсминец выглядит неприглядно. Корабль покрылся ржавчиной. «ПолитРоссия» приводит в пересказе статью Роговея и комментарии к ней.

Роговей полагает, что головной корабль линейки DDG-1000 заржавел из-за того, что на его борту несет службу крайне немногочисленный экипаж. На поддержание лоска остается не так уж и много свободных рук.

The Navy's $9B stealthy super destroyer is covered in rust:https://t.co/KtF5Xe69Nh