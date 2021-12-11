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Внешний вид дорогостоящего «суперэсминца» ВМС США разочаровал пользователей Twitter

Армия
Внешний вид дорогостоящего «суперэсминца» ВМС США разочаровал пользователей Twitter
Global Look Press  /  US Navy

Вашингтон, 11 декабря. Вид ржавого эсминца ВМС США USS Zumwalt на испытаниях стал достоянием общественности из-за случайного фото. Пользователи Twitter остались разочарованы состоянием самого дорогого корабля Соединенных Штатов.

Обозреватель американского журнала The Drive Тайлер Роговей опубликовал на сайте издания фотографию «суперэсминца» ВМС США. Корабль попал в кадр во время испытаний у берегов Южной Калифорнии. Как отметил автор, новый и дорогостоящий эсминец выглядит неприглядно. Корабль покрылся ржавчиной. «ПолитРоссия» приводит в пересказе статью Роговея и комментарии к ней.

Роговей полагает, что головной корабль линейки DDG-1000 заржавел из-за того, что на его борту несет службу крайне немногочисленный экипаж. На поддержание лоска остается не так уж и много свободных рук.

Облик корабля не вдохновил пользователей Twitter. Один из комментаторов назвал его «куском хлама», а другой сразу же напомнил, что «ржавая лодка» обошлась Пентагону в девять миллиардов долларов.

«Может быть, экипажу следует сменить серую краску на ржавую, чтобы избавить нас от душевных страданий», — мрачно предложили читатели.

Многие участники дискуссии предпочли относиться к ситуации с юмором и заявили, что на фото попал процесс тестирования новой революционной идеи «тактического камуфляжа». Раскрашенный под ржавчину корабль покажется противнику слабым противником или сможет замаскироваться под металлолом.

Ранее в ВМС США прогремел более громкий скандал, когда в отставку отправили замкомандира эсминца Winston S. Churchill. Причиной его увольнения стал отказ от вакцинации.

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вмс сша zumwalt the drive
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